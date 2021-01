Naughty Dog: molte le posizioni lavorative aperte per un nuovo progetto

Attualmente Naughty Dog ha moltissime posizioni lavorative aperte, per un nuovo progetto definito "very cool" dal presidente Neil Druckmann. Si parla di più di trenta nuovi componenti per il team di sviluppo, tra animatori, artisti, designer, programmatori e quant'altro. Da specificare che gli annunci sono stati pubblicati a gennaio 2021, quindi sono recentissimi.

Cosa significa questo per uno studio come Naughty Dog? Probabilmente che si sta espandendo, fatto che non dovrebbe stupire visto il successo dei suoi ultimi giochi, tra le hit più amate di PS4 (Uncharted 4: Fine di un Ladro e The Last of Us 2 li avrete sicuramente sentiti nominare...). Sempre che il turnover dovuto all'eccesso di crunch non abbia ridotto nel frattempo l'organico di molte unità (possibile, soprattutto in studi così grandi).

Del resto non dovrebbe essere nemmeno una grossa notizia il fatto che uno studio di sviluppo di videogiochi lavori, pensate un po', a un nuovo videogioco. Visto che non se ne sa ancora nulla sarà quasi sicuramente esclusivo per PS5 (quindi niente crossgen PS4), ma è davvero difficile prevedere di cosa potrebbe trattarsi, dato che Naughty Dog ha abbandonato la serie Uncharted e vediamo difficile dare un seguito a The Last of Us 2 nel breve periodo.