Pokémon Diamante e Perla Remake su Switch nel 2021 secondo un leak

Secondo un nuovo leak, Pokémon Diamante e Perla Remake sono in arrivo su Nintendo Switch nel 2021 (probabilmente, al pari di ogni capitolo, nell'autunno 2021). L'annuncio, inoltre, potrebbe essere più vicino del previsto, considerando che il 25° anniversario del franchise è alle porte.

L'informazione arriva da Centro Pokémon, un portale dedicato ai leak e ai rumor dell'universo Pokémon. Centro Pokémon afferma di poter confermare che Pokémon Diamante e Perla Remake sono in arrivo su Nintendo Switch nel 2021. Purtroppo non vi sono molti altri dettagli. Sappiamo che questo remake sarà diverso rispetto da quello del 2018 (Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee!).

Pokémon Diamante e Perla Remake dovrebbero mantenere lo stile "classico" della serie e dei due giochi originali, senza ibridazioni come Pokémon: Let's Go, che aveva semplificato molteplici meccaniche per avvicinarsi alla struttura di Pokémon GO.

Il leak afferma infine che l'annuncio del gioco dovrebbe essere nel mese di febbraio. Non viene indicata una data precisa né il metodo di annuncio, ma riteniamo alquanto probabile che questo potenziale annuncio sia legato al 25° anniversario della saga. Nella giornata di ieri, vi abbiamo infatti riportato un nuovo leak affidabile secondo il quale il prossimo mese Nintendo terrà un Pokémon Direct: impossibile ora non pensare che le due informazioni sia connesse.

Infine, è stato trovato il dominio diamondpearl.pokemon.com: cercando di accedervi, si viene accolti da un errore 503, segnale del fatto che il dominio è effettivamente attivo sebbene non raggiungibile. Ovviamente è possibile che sia un vecchio dominio inutilizzato o che sia stato creato da qualcuno per creare questo falso leak di informazioni.

Per il momento ogni informazione riportata è solo un insieme di leak e speculazioni, quindi non va considerato in alcun modo ufficiale. A questo punto, dovremo attendere che Nintendo e The Pokémon Company facciano un annuncio ufficiale riguardo ai piani per il 25° anniversario di Pokémon.

Infine, vi segnaliamo che New Pokémon Snap ha una data d'uscita ufficiale annunciata con un trailer.