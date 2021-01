New Pokémon Snap: data d'uscita ufficiale annunciata con un trailer

The Pokémon Company e Bandai Namco hanno pubblicato un nuovo trailer di New Pokémon Snap per Nintendo Switch, per annunciarne la data d'uscita ufficiale: il 30 aprile 2021. Il trailer è stato accompagnato da messaggi sui social ufficiali dei Pokémon, che hanno confermato la lieta novella.

New Pokémon Snap è il seguito di Pokémon Snap, gioco del 1999 pubblicato su Nintendo 64. Sviluppato da Bandai Namco, è stato annunciato lo scorso giugno come esclusiva Nintendo Switch. Da allora non si era più palesato al pubblico, almeno fino a oggi.

Sarà ambientato nella regione di Lental e metterà i giocatori nei panni di un fotografo di Pokémon, che ha come obiettivo quello di completare il suo Pokedex fotografico. Ce la farà? Per scoprirlo non resta che attendere la primavera.

È il momento di esplorare la regione di Lentil con le sue numerose e bellissime isole in New Pokémon Snap. L'avventura si svolgerà infatti in un arcipelago, una regione incontaminata ricca di habitat di ogni sorta, dalle fitte giungle ai deserti sconfinati, e brulicante di Pokémon tutti da scoprire. In New Pokémon Snap, i giocatori metteranno alla prova le proprie abilità nell'arte della fotografia e, con l'aiuto del Prof. Speculux e della sua assistente Rita, affronteranno una missione nella quale dovranno immortalare i Pokémon di Lentil nel loro habitat naturale.

Una moltitudine di Pokémon selvatici prosperano nei vari ecosistemi ai quali si sono adattati. Alcuni vivono in gruppi che proteggono il proprio territorio, altri gironzolano in solitaria, altri ancora volteggiano in cielo oppure giocano con altre specie di Pokémon.