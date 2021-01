Nintendo Direct a tema Pokémon in arrivo a febbraio 2021 secondo un insider

Secondo un insider francese, noto come Kelios su Twitter, a febbraio 2021 ci sarà un nuovo Nintendo Pokémon Direct pensato per celebrare il 25° anniversario del franchise. Kelios si è rilevato abbastanza affidabile in passato, per quanto riguarda il mondo Pokémon e i dettagli dei Nintendo Direct, quindi è una fonte che ha senso ascoltare.

Secondo Kelios, è molto probabile che Nintendo segua una struttura molto simile a quanto fatto nel 2016 con Pokémon Sole e Luna. All'epoca, infatti, il Nintendo Direct dedicato a Pokémon andò in onda poco prima della vera celebrazione del Pokémon Day. Quest'ultimo si tiene il 27 febbraio, quindi il Pokémon Direct andrebbe in onda giovedì 25 febbraio o venerdì 26 febbraio.

Pur essendo Kelios un insider con un buon passato, ovviamente tutto questo è e rimane un rumor, assolutamente non ufficiale. Dovremo attendere che Nintendo e The Pokémon Company rilascino informazioni. Per ora non possiamo fare altro. Vi ricordiamo che il Pokémon Direct più recente ha avuto luogo lo scorso settembre, quindi di certo sarebbe ora per qualche novità a tema.

