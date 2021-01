Pokémon, il 25esimo anniversario parte con Katy Perry in video

Pokémon festeggia il suo 25esimo anniversario nel 2021 e i festeggiamenti partono con una collaborazione esclusiva con Katy Perry, come dimostra il nuovo trailer pubblicato oggi da The Pokémon Company, nel progetto "P25 Music" che farà parte delle varie iniziative previste nel corso di tutto l'anno.

Il bel video pubblicato oggi mostra vari momenti storici del franchise Pokémon attraverso delle composizioni che ricordano le macchine di Rube Goldberg, per arrivare infine alla collaborazione con Katy Perry che viene illustrata nei secondi finali, quando una Poké Ball fa partire una sorta di lettore con una canzone della cantante in questione.

Si tratta solo dell'inizio dei festeggiamenti per il 25esimo anniversario e anche specificamente del programma P25 Music, visto che The Pokémon Company ha stretto accordi di collaborazione anche con vari altri artisti che verranno poi annunciati nel corso del 2021.

"Adoro essere parte di qualcosa che sia gioioso e abbia una buona narrazione in grado di inviare messaggi positivi al mondo", ha affermato la Perry a People Magazine, "Avendo ora un figlio io stessa, mi rendo conto di quanto sia importante giocare. Si tratta di un'estensione di quello che sono".

A quanto pare, il Pokémon preferito di Katy Perry è Pikachu: "Sono molto attaccato a quel personaggio, so che ce ne sono molti altri, ma ho sempre trovato Pikachu veramente carino", oltre al fatto di trovare una connessione particolare con la creatura. "Capisco la storia di Pikachu. Sulla superficie puoi pensare che sia semplicemente carina anch'io, con un paio di canzoni allegre, ma se guardate più nel profondo, realizzerete che ad esempio Chained to the Rhythm non è solo questo".

Per il resto, attendiamo ulteriori informazioni sulle novità in arrivo per il mondo dei Pokémon nel corso del 25esimo anniversario anche sul fronte dei videogiochi. Varie voci di corridoio puntano a un possibile Pokémon Diamante e Perla Remake, ma non ci sono ancora conferme sulla questione.