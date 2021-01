Super Mario 3D World + Bowser's Fury, un lungo trailer mostra gameplay e dettagli

Super Mario 3D World + Bowser's Fury torna a mostrarsi più nel dettaglio in un lungo trailer esteso che mette in scena più di sette minuti di gameplay tra i livelli originali e i contenuti nuovi presenti nell'espansione.

La prima parte del nuovo trailer è dedicata soprattutto al gioco originale, ovvero il Super Mario 3D World già visto su Nintendo Wii U, riproposto su Nintendo Switch con tutte le sue caratteristiche variegate. Mario, Luigi, Peach e Toad si ritrovano dunque nel mondo delle fate per liberare le varie "Princifate" rapite da Bowser.

Super Mario 3D World è caratterizzato da una grande varietà di situazioni di gioco: di base si tratta di esplorare i livelli e raggiungerne la conclusione, eventualmente combattendo contro i boss, ma all'interno di questi si trovano vari elementi che diversificano il gameplay tra i quattro personaggi utilizzabili, trasformazioni, strumenti vari e anche veicoli (o cose del genere).

All'interno del pacchetto troviamo poi Bowser's Fury, ovvero una maxi-espansione che vede Mario affrontare un Bowser particolarmente combattivo, come abbiamo visto anche nel trailer di Super Mario 3D World + Bowser's Fury pubblicato ieri da Nintendo.

L'espansione si svolge all'interno di una nuova area chiamata Sgattaiolago, una sorta di arcipelago composto da diverse isole che possono essere esplorate liberamente come in una sorta di open world a piattaforme. In questa nuova situazione ci troviamo a collaborare con Bowser Junior armato del suo pennello magico, utilizzabile anche nel multiplayer cooperativo.

Altri elementi sono rappresentati da Plessie, una sorta di dinosauro acquatico cavalcabile e dalla Giga Campana che consente al protagonista di trasformarsi in Giga Mario Gatto. Insomma, proseguono nel migliore dei modi i festeggiamenti per il 35esimo anniversario di Mario, che hanno già visto arrivare in precedenza Super Mario 3D All-Stars, con il prossimo lancio di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, la cui data di uscita è fissata per il 12 febbraio 2021.