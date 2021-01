Super Mario 3D World + Bowser's Fury, il nuovo trailer svela la furia di Bowser

Super Mario 3D World + Bowser's Fury è tornato a mostrarsi in questi minuti con un nuovo trailer, composto da varie scene di gameplay per il nuovo gioco Nintendo Switch che mostrano i contenuti originali e anche i nuovi contenuti aggiunti per la nuova versione.

Dopo un inizio prevalentemente tranquillo, che vede in azione Mario nelle varie situazioni tipiche del gioco, tra trasformazioni in Gatto e salti varie in livelli appartenenti comunque alle nuove sezioni di gioco che si aggiungono a quanto già visto su Nintendo Wii U, l'ultima parte del trailer mostra tutta la Furia di Bowser in azione, lasciando intendere cosa possiamo aspettarci anche dal nuovo DLC.

Come era stato annunciato in precedenza, dunque, ecco il nuovo trailer per Super Mario 3D World + Bowser's Fury, le cui prenotazioni sono peraltro aperte da oggi con il gioco in uscita il 12 febbraio 2021 su Nintendo Switch.

A quanto pare, all'interno dei nuovi livelli, sembra che Mario possa anche contare sul supporto di Bowser Jr. che può utilizzare il suo pennello magico per aiutare il protagonista all'interno della nuova avventura. Anche Super Mario 3D World + Bowser's Fury rientra nelle iniziative di Nintendo per il 35esimo anniversario di Mario, così come Super Mario 3D All-Stars, che ricordiamo sarà in vendita solo fino a marzo 2021.