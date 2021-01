Final Fantasy 7, il cosplay di Tifa di shirogane_sama colpisce duro

Torniamo ad esplorare Final Fantasy 7 con il cosplay di Tifa da parte di shirogane_sama, cosplayer decisamente abile ad interpretare una notevole varietà di personaggi, che in questo caso si cimenta con un vero e proprio classico.

Tifa Lockhart è sicuramente un personaggio-simbolo di Final Fantasy 7 e forse uno dei più amati in assoluto per quanto riguarda l'intera serie di Square Enix, caratterizzata da un aspetto che sicuramente lascia il segno e anche da una personalità che rimane impressa per vivacità e complessità in generale.

Insomma, non è un caso se gli scontri tra le fazioni del team Aerith e del team Tifa sono sempre stati particolarmente accesi nel fandom di Final Fantasy 7 e con la revisione attuata da Final Fantasy 7 Remake potrebbero essersi acuiti anche di più.

La reinterpretazione effettuata da shirogane_sama coglie molto bene l'aspetto più atletico di Tifa, risultando forse più afferente alla nuova versione del personaggio emersa con il Remake.

Tra i cosplay recenti ricordiamo peraltro quello di Misty di win-winry, quello di Angela realizzato da Hane Ame e, per rimanere in ambito shirogane_sama, ricordiamo anche quello con la Spider-Gwen perfetta nel doppio cosplay.