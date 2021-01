Pokémon: il cosplay di Misty di win-winry è rovente

Misty è celebre tanto per il suo caratterino quanto per l'amore per i pokémon d'acqua. In questo cosplay, però, win-winry ha mostrato anche un altro lato della simpatica allenatrice. E il risultato è decisamente rovente.

Questo nonostante il costume sia piuttosto fedele a quello originale. Sarà il tratto utilizzato nell'anime dei Pokémon o le forme poco accentuate della giovane allenatrice, ma è difficile notare come l'abbigliamento di Misty sia piuttosto provocante. Il top giallo che lascia scoperta la pancia, i pantaloncini corti e le bretelle rosse, però, formano un abbigliamento piuttosto aggressivo, soprattutto considerando che si tratta di una ragazzina che va in giro per il mondo da sola combattendo contro dei criminali, come i membri del Team Rocket.

Le forme generose di win-winry, però, mettono decisamente in evidenza i limiti, soprattutto nel coprire, di questo genere di abbigliamento. Il capello rosso e corto e il sorriso malizioso fanno poi il resto. Sembra più un cosplay per un'allenatrice di pokémon fuoco, più che un'esperta di mostri tascabili acquatici.

La bella win-winry aveva già interpretato Misty in passato in un cosplay, ma ancora dobbiamo decidere se preferiamo lei o la straripante Ash femmina del cosplay di tniwe.

Cosa ne dite?