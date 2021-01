God of War 2 Ragnarock: il doppiatore di Arthur di RDR 2 è parte del cast?

Sappiamo che Sony ha in cantiere diversi progetti videoludici per PlayStation 5 (ma anche PlayStation 4, in vari casi). Un titolo noto ma al tempo stesso misterioso è God of War 2 Ragnarock (nome non ufficiale, badate bene). Sony PlayStation ha confermato lo sviluppo e ha addirittura indicato il 2021 come data di uscita, ma nulla di concreto è stato svelato. Ora, però, alcuni credono che questo seguito abbia aggiunto al proprio cast il doppiatore e attore di Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2 (o RDR 2, se preferite).

Parliamo di Roger Clark che oltre ad aver dato la voce ad Arthur Morgan ha anche prestato il volto, tramite sessioni di motion capture. Perché si crede vi sia un legame tra gioco e l'uomo? Prima di tutto, Clark ha condiviso tramite il proprio profilo Instagram un post di Santa Monica, attualmente in cerca di dipendenti. Inoltre, Clark ha lodato pubblicamente le performance di Christopher Judge, che ha vestito i panni di Kratos. Infine, il doppiatore di RDR 2 ha più volte parlato con Cory Barlog, dimostrando di essere in buoni rapporti.

Questi tre fatti potrebbero essere completamente scollegati oppure no, al momento è difficile dirlo. Una cosa è certa: God of War 2 Ragnarock dovrà dare spazio a nuove divinità norrene che si metteranno tra Kratos e il suo nuovo obbiettivo. I nomi in ballo sono molti, ma di certo i fan sperano di avere a che fare con Thor (quel martello non lascia adito a grandi dubbi) e con Odino.

Il padre degli dei potrebbe essere un po' troppo per il secondo capitolo (cosa rimarrebbe per il terzo?). In ogni caso, queste nuove divinità avranno bisogno di doppiatori di qualità e la voce di Clark sarebbe un'ottima scelta per loro.

Speriamo di scoprire nuove informazioni riguardo a God of War 2 Ragnarock (di qualsiasi tipo, non solo sul doppiaggio) il prima possibile. Infine, vi segnaliamo che God of War 2 per David Jaffe sarà cross-gen, non solo per PS5.