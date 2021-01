God of War 2: per David Jaffe sarà cross-gen, non solo per PS5

Secondo David Jaffe, God of War 2 sarà un titolo cross-gen, quindi uscirà su PS4 e PS5. Jaffe non ha spiegato i motivi della sua affermazione, fatta durante uno dei suoi streaming su YouTube, ma essendo il padre della serie e, soprattutto, avendo sicuramente molti contatti all'interno di Sony Santa Monica, la sua affermazione non va presa con sufficienza.

Sinceramente non ci sarebbe niente di strano o di male a vedere God of War 2 uscire anche su PS4. Sony stessa ha parlato di almeno altri tre anni di supporto per la sua vecchia console, che vanta pur sempre una base installata mostruosa, da non sottovalutare in termini economici.

Del resto una produzione del genere, solo single player, deve vendere più che bene per rifarsi dei costi di produzione, quindi sarebbe normale che puntasse al maggior numero di clienti possibili. Immaginiamo che quelli che auspicano un passaggio alla next-gen più netto non ne sarebbero contenti, ma stiamo parlando essenzialmente di compagnie che hanno come priorità quella di far quadrare i conti, quindi faranno (o avranno fatto) le loro valutazioni prima di prendere decisioni così importanti.