Call of Duty: Black Ops Cold War, prova gratis per la modalità Zombie

Call of Duty: Black Ops Cold War consente di provare la modalità Zombie del gioco gratis questa settimana, grazie a un'interessante iniziativa da parte di Activision in partenza da giovedì 14 gennaio 2020.

A partire da tale data, sarà possibile scaricare la versione stand-alone della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops Cold War da Battle.net, Xbox Live o PSN e giocare a tale modalità gratuitamente fino al 21 gennaio.

Si tratta dunque di un'intera settimana di prova gratuita per la modalità pseudo-horror di Call of Duty: Black Ops Cold War, consentendo dunque una valutazione piuttosto approfondita di questa particolare variante dello sparatutto bellico in questione.

Nella versione di prova è possibile giocare nella mappa di lancio, ovvero Die Maschine, che riprende ed espande la prima mappa di Zombie presente in Call of Duty: World at War, ma è possibile provare anche la modalità Cranked che applica un timer allo scontro, forzando i giocatori ad agire in fretta.

Disponibile anche la modalità Onslaught, ma facendo questa parte degli accordi esclusivi presi tra Activision e Sony, potrà essere provata solo su PS4 e PS5.