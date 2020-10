Call of Duty: Black Ops Cold War: modalità Zombies Onslaught esclusiva PS5 e PS4 fino a fine 2021

Sul PlayStation Blog è stato annunciato che la modalità cooperativa per due giocatori Zombies Onslaught di Call of Duty: Black Ops Cold War sarà esclusiva di PS4 e PS5 fino a fine 2021. Più precisamente fino al 1° novembre 2021.

I possessori delle altre versioni di Call of Duty: Black Ops Cold War, ossia PC, Xbox One e Xbox Series X e Series S, dovranno aspettare un anno per poterla provare (sempre che tra un anno si ricordino del gioco e non siano passati ad altro). Immaginiamo che non ne saranno contenti, nonostante non sia la prima volta che Activision e Sony fanno accordi di esclusiva legati alla serie Call of Duty.

Leggiamo i dettagli di questa modalità tratti dal PlayStation Blog, ma non prima di aver visto il trailer di presentazione di Zombies Onslaught:

Durante le indagini di Requiem sulle anomalie dell'Etere Oscuro in svariati luoghi familiari in tutto il mondo, la tua squadra d'assalto incontra un Globo misterioso che irradia livelli pericolosamente alti di energia innaturale. Mentre il tuo team composto da due persone indaga sulle anomalie, il Globo crea una barriera che vi intrappola all'interno di una zona specifica e un'orda apparentemente infinita di zombi si scatena. Senza via di scampo, il team ha un unico obiettivo: restare in vita.

Questa è la modalità Assalto zombi, un'esperienza Zombi per due persone dal ritmo serrato per Call of Duty: Black Ops Cold War, in esclusiva* per i giocatori di PlayStation 4 e PlayStation 5.

In attesa del lancio del gioco in tutto il mondo, previsto per il 13 novembre, qui puoi scoprire cosa aspettarti da questa esperienza Zombi, caotica e assolutamente unica, che richiede la cooperazione di 2 giocatori. Prevede un sistema di premi dedicato che unisce le mappe del Multigiocatore con le masse di non morti dell'esclusiva modalità Zombi di Call of Duty:

Panoramica della modalità

Nella modalità Assalto zombi, tu e un altro operatore verrete schierati in una delle varie località delle mappe Multigiocatore con i vostri equipaggiamenti personalizzati. Questi sono gli stessi equipaggiamenti che porterai con te nelle modalità tradizionali Multigiocatore e Zombi: è inclusa la tua arma primaria preferita, che si tratti di una mitragliatrice, di un fucile di precisione pesante o di un altro strumento completamente attrezzato per la distruzione degli zombi.

Appena entri in gioco, inizia l'assalto; il Globo dell'Etere Oscuro confinerà la coppia in uno spazio specifico sulla mappa, dove inizieranno a generarsi non morti. L'uccisione di questi zombi alimenterà il Globo. Uccidi abbastanza zombi e il Globo si sposterà. Mentre ti trovi all'interno del Globo, l'Etere Oscuro non ti danneggerà dall'esterno della specifica zona della mappa che il Globo protegge; questo aiuterà i giocatori a restare in vita mentre combattono nemici non morti sempre più tosti, con ogni "ondata" più resistente, veloce e letale.

Man mano che il Globo acquisisce potenza e vengono eliminati più nemici, cerca di rimanere sempre in movimento, poiché l'area sicura si sposta in diverse zone della mappa, costringendoti a cambiare strategie al volo mentre ti difendi dall'orda di non morti.

Le ondate possono includere anche nemici Elite, avversari più potenti rispetto alle normali masse di zombi. Non sottovalutarli: l'area confinata può portarli a distanza di un metro, che è tutto ciò di cui hanno bisogno per abbattere te e il tuo compagno.

Ai fini del punteggio, gli Elite dovrebbero essere i tuoi obiettivi principali, poiché riceverai il grado Bronzo, Argento o Oro in base al numero di Elite che tu e il tuo partner riuscirete a sconfiggere.

Raggiungendo un grado specifico, sbloccherai premi utili da utilizzare nelle modalità Zombi e Multigiocatore. Ogni stagione, introdurremo nuove mappe e nuovi premi per i giocatori di PS4 e PS5.