Call of Duty: Modern Warfare - Stagione 5, su PS4 contenuti in esclusiva temporale

Call of Duty: Modern Warfare raggiunge la Stagione 5 e con questa arrivano anche nuovi contenuti esclusivi per PS4, all'interno degli accordi già noti per quanto riguarda il gioco Activision e la piattaforma Sony, con un accesso anticipato a diverse novità in esclusiva temporale.

In particolare, troviamo una nuova mappa giocabile in modalità Sopravvivenza, anche questa esclusiva della versione PS4, con Survival Crash. Si tratta, come sostiene il nome, di un luogo in cui è avvenuto uno schianto, che offre nuove possibilità di gioco in modalità Survival:

Approfitta delle linee di tiro ampie o sali sui tetti bloccando l'accesso a un edificio per sopravvivere alle ondate di nemici. Ottieni serie di uccisioni, cambia le tue dotazioni e ricarica le munizioni tra un turno e l'altro per equipaggiare i tuoi Quartetti con gli strumenti giusti per sopravvivere al sito dello schianto.

Altra novità è il Pacchetto Combattimento di Call of Duty: Warzone - Stagione cinque, che consente di ottenere diversi elementi cosmetici in un kit esclusivo, scaricabile gratis da tutti gli abbonati a PlayStation Plus. Scaricate il pacchetto nella sezione Franchise dello Store e scendete fino alla sezione Varie. Il bundle comprende quanto segue: