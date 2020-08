Call of Duty: Warzone e Modern Warfare - Stagione 5, tutti i dettagli sul grosso aggiornamento

Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare otterranno domani la loro Stagione 5, con un grosso aggiornamento che comporta diverse novità alla modalità multiplayer e alla mappa dello sparatutto battle royale, di cui riportiamo qui sotto tutti i dettagli emersi da parte di Activision.

La Stagione 5 di Call of Duty: Warzone partirà domani, 5 agosto, alle ore 8:00 italiane e vede l'entrata in scena della Shadow Company, una compagnia militare privata d'élite della fazione Alleanza, per la quale possiamo combattere nelle nuove sfide, in particolare con quattro nuove mappe multigiocatore e nuove aggiunte alla Warzone, come lo stadio aperto e la stazione di transito, e un treno merci che attraversa l'intera mappa.

La mappa Warzone Free-To-Play, Verdansk, diventa ancora più grande: l'esplosiva entrata in scena della Shadow Company ha spaccato in due lo stadio e fatto emergere diverse novità come il treno merci in corsa per girare la mappa, che fa anche da nuovo scenario per i combattimenti direttamente a bordo, così come la stazione dei treni ulteriormente ampliata.

Lo Stadio può ora essere visitato all'interno e risulta anche particolarmente dettagliato, facendo da vero e proprio campo di battaglia aggiuntivo.

Quattro nuove mappe multiplayer si uniscono alla rotazione nelle modalità Gunfight, Multigiocatore 6v6 e Ground War, per quanto riguarda il comparto multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare: