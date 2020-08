Xbox Live, scompare il nome: il multiplayer online gratis si avvicina con Xbox Series X?

Xbox Live scompare anche come definizione presso i servizi Microsoft, con una riorganizzazione generale che ora fa rientrare i servizi online di Xbox, noti finora come Xbox Live, all'interno dell'area allargata di Xbox online service, all'interno del generico Xbox Services, cosa ancora molto vaga ma che non fa che alimentare le voci sulla possibile eliminazione dell'abbonamento a pagamento per il multiplayer online, che potrebbe diventare gratis.

Ovviamente è difficile trarre una qualsiasi conclusione da questa manovra di Microsoft, che potrebbe rientrare in un semplice rebranding, ma è impossibile non associare questo cambiamento alle recenti voci sul fatto che Xbox Live Gold sparirà e il multiplayer online sarà gratis con il prossimo arrivo di Xbox Series X.

A questo punto emergono però emergono due diverse prospettive: alcune fonti prospettano la possibilità che Xbox Live Gold venga semplicemente cancellato e il multiplayer online sia gratis nel prossimo futuro, come riferito in passato dal giornalista Jez Corden, mentre altri propendono sul fatto che Microsoft abbia intenzione di integrare il multiplayer online in un abbonamento Game Pass.

A questo proposito, Corden è tornato sull'argomento con un tweet di pochi minuti fa, riportato qui sotto, in cui ha ribadito che Microsoft non forzerà i giocatori ad abbonarsi a Xbox Game Pass per accedere al multiplayer online. Tutto questo subbuglio è partito il mese scorso quando il Live Gold annuale è stato eliminato sullo Store Microsoft, ma da allora non c'è stato ancora un annuncio ufficiale da parte della compagnia. Forse qualche novità potrebbe arrivare dal nuovo evento Xbox di presentazione previsto per agosto.