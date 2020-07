Xbox Series X, Live Gold annuale eliminato: multiplayer online con Game Pass o gratis?

Con il lancio di Xbox Series X potrebbe cambiare l'accesso al multiplayer online, che potrebbe avvenire attraverso Xbox Game Pass o gratis, considerando che è ora ufficiale l'eliminazione dell'abbonamento annuale a Xbox Live Gold.

Abbiamo riportato due giorni fa che l'abbonamento annuale a Xbox Live Gold era scomparso dal sito Microsoft e oggi c'è la conferma che tale rimozione è stata attuata in maniera intenzionale da Microsoft e che non si tratta dunque di un errore tecnico o di una pausa momentanea.

"Al momento, Xbox ha deciso di rimuovere l'abbonamento da 12 mesi a Xbox Live Gold dal Microsoft Store online", ha riferito un portavoce di Microsoft a TrueAchievements, "Gli utenti possono comunque ancora acquistare abbonamenti da uno o tre mesi attraverso il Microsoft Store".

Purtroppo non sono state fornite spiegazioni sul motivo di tale rimozione, ma di fatto risulta attualmente impossibile acquistare un abbonamento da 12 mesi a Xbox Live Gold attraverso il Microsoft Store online. La questione ha già fatto partire diverse speculazioni, che acquistano ora maggiore consistenza con la conferma della manovra ufficiale di eliminazione da parte di Microsoft.

La questione può portare a diverse conseguenze: Microsoft potrebbe aver deciso semplicemente di eliminare l'abbonamento da 12 mesi per mantenere attivi quelli più brevi che risultano meno convenienti, semplicemente per alzare i guadagni ma più probabilmente per spingere verso l'acquisto di altre soluzioni come Xbox Game Pass Ultimate, che comprende il Live Gold insieme al Game Pass e potrebbe diventare il nuovo standard.

Tuttavia, è possibile anche una rimodulazione generale degli abbonamenti ai servizi online Microsoft, magari con l'inserimento di nuovi tier che comprendano le caratteristiche del Live Gold e di Game Pass su diversi livelli a prezzi differenti, considerando anche che il Game Pass Ultimate comprenderà anche Project xCloud a partire da settembre, senza aumenti di prezzo.

Infine, c'è un'altra idea particolarmente ottimista che circola da qualche giorno a causa di questa novità: secondo alcuni, è possibile che Microsoft decida di "liberalizzare" l'accesso al multiplayer online rendendolo di base gratuito con l'arrivo di Xbox Series X, magari spogliato di qualsiasi altra caratteristica legata al Live Gold, anche se sinceramente sembra un'ipotesi alquanto remota, al momento.