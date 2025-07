Xbox lancia gli sconti Ultimate Game Sale su un'enorme quantità di giochi per Xbox Series X|S e One

Come da tradizione, anche questa estate Xbox Store propone gli Ultimate Game Sale a luglio, con la nuova edizione che sta partendo in queste ore, sebbene il lancio ufficiale sia previsto probabilmente per domani, 18 luglio.

Si tratta di riduzioni di prezzo applicate su un'enorme quantità di giochi per Xbox Series X|S e Xbox One, tra le iniziative di maggiori dimensioni di questo tipo effettuate su base annuale dallo store digitale di Microsoft, dunque è un'occasione davvero particolare per i giocatori.

Nella promozione rientrano oltre 1000 titoli per le console Microsoft e PC, tra i quali anche diverse produzioni di grosso calibro tripla A e anche titoli piuttosto recenti, dunque consigliamo di dare un'occhiata attraverso il sito ufficiale Xbox o tramite portali specializzati in sconti come XBDeals e DekuDeals.