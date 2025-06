Xbox ha lanciato i nuovi sconti Deals Unlocked, con migliaia di giochi in promozione

Sono partiti questa settimana degli sconti veramente interessanti su Xbox Game Store con i Deals Unlocked, che raccolgono una quantità immagine di giochi in promozione tra titoli per Xbox Series X|S e per le console precedenti in retrocompatibilità.

Si tratta di un'iniziativa piuttosto lunga, essendo prevista permanere fino al 23 giugno, dunque concede un po' di tempo per sfruttare questi sconti e soprattutto per avere un'idea più precisa di tutti i giochi che sono coinvolti, considerando la quantità di roba inclusa nella promozione.

Potete trovare l'elenco completo dei giochi in sconto sul sito ufficiale di Xbox Store o, se preferite, attraverso siti specifici sulle promozioni con elenchi curati tipo quello raggiungibile a questo indirizzo.