L'estetica di Over the Hill è in continua evoluzione, l'esplorazione è al centro

Over the Hill possiede un'estetica in continua evoluzione, ha spiegato Pietro De Grandi di Strelka Games durante un'intervista agli Italian Video Game Awards 2025: rispetto ai primi trailer il gioco è già cambiato molto e continuerà a farlo da qui al lancio.

L'esplorazione sarà al centro del gameplay, che ci vedrà girare all'interno di scenari particolarmente ampi e dotati di caratteristiche differenti: De Grandi ha rivelato che una delle ambientazioni sarà desertica e porrà dunque sfide completamente diverse dalle location che si vedono nei video.

Gli sviluppatori stanno valutando con attenzione l'implementazione di un editor e, in generale, la "moddabilità" di un titolo che al momento non ha ancora una data di uscita, ma che a quanto pare non si farà attendere troppo.

Come ha spiegato lo stesso De Grandi, Over the Hill è stato realizzato insieme a Funselektor Labs, gli autori di Art of Rally, e dunque condivide inevitabilmente quello stile e quelle atmosfere, che tanto sono stati apprezzati dai giocatori.