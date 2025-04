Xbox Store lancia le Offerte di Primavera con migliaia di sconti su giochi ed espansioni

Xbox Store ha fatto partire in queste ore le Offerte di Primavera, ovvero una nuova iniziativa di sconti su migliaia di giochi ed espansioni nel catalogo di Xbox Series X|S, Xbox One e PC, che andranno avanti per le prossime due settimane.

Si tratta in totale di oltre 2000 prodotti in offerta fra giochi completi, espansioni ed edizioni varie, dunque sarebbe complicato riportarli tutti qui sotto, ma vi rimandiamo all'elenco presente sul sito ufficiale Xbox o su aggregatori specifici come XBDeals per avere un'idea precisa dei giochi in offerta.

Ci si trova dentro davvero un po' di tutto, comprese diverse novità assolute molto interessanti, sebbene queste tendano ovviamente ad avere un tasso di sconto inferiore rispetto a titoli più datati.