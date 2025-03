Xbox Store lancia gli sconti sui "giochi più votati" e sugli open world, con molti titoli di grosso calibro

A partire da oggi, Xbox Store propone due nuove iniziative di sconti con l'offerta sui "giochi più votati" e quella sugli "open world", entrambe contenenti numerosi titoli di grosso calibro che possono risultare molto interessanti con i nuovi prezzi applicati in questi giorni.

Come da tradizione, si tratta di iniziative settimanali, dunque sono attive a partire da oggi, 3 marzo, fino al 10 marzo 2025, quando verranno poi sostituite da ulteriori offerte su altri giochi del catalogo di Xbox Store.

Come intuibile dalle definizioni utilizzate, si tratta di sconti applicati a numerosi giochi tripla A e indie, selezionati in quanto titolo molto ben valutati da critica e pubblico per quanto riguarda l'offerta sui più votati e appartenenti al genere con mappa a mondo aperto per quanto concerne l'offerta sugli open world.