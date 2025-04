Su Xbox Store partono oggi gli sconti della Golden Week, soprattutto sui giochi giapponesi, ma non solo

Sono iniziate delle nuove offerte su Xbox Store, con gli Sconti della Golden Week disponibili a partire da oggi e incentrati soprattutto sui giochi giapponesi, ma non solo, visto che ci si trova dentro un po' di tutto.

Fino all'inizio di maggio, peraltro, l'offerta in questione si somma a quella già presente da tempo, ovvero gli sconti di primavera, per un totale di offerte veramente molto interessanti su Xbox in questo aprile-maggio, in attesa di ulteriori novità in arrivo.

La Golden Week è una festività tipicamente nipponica e, per questo motivo, la maggior parte delle proposte di questa iniziativa riguardano titoli giapponesi, dunque se c'è qualcosa che vi interessa da parte degli sviluppatori in questione potrebbe essere l'occasione ideale.