Xbox Series e One si aggiornano con un nuovo firmware per il sistema operativo

Lo stesso accade ora con le console di Microsoft. La compagnia americana ha infatti reso disponibile un nuovo aggiornamento per le sue due più recenti generazioni di piattaforme, ovvero Xbox One e Xbox Series X | S .

Gli aggiornamenti sono il cuore pulsante del mercato videoludico oramai. Alle volte servono per ampliare i videogiochi, altre volte per risolvere dei problemi rimasti dal lancio (o introdotti con le precedenti patch). In ogni caso, non è più possibile giocare senza collegarsi a internet, anche per i giochi offline. Lo stesso si può dire per le console, che continuano a ottenere nuovi firmware che ottimizzano i sistemi operativi .

I dettagli sull'aggiornamento di Xbox

Il nuovo aggiornamento per Xbox è ora disponibile per il download e l'istallazione. Si tratta precisamente della versione 10.0.26100.4026(xb_flt_2504ge.250423-1700).

Purtroppo, come spesso accade con gli aggiornamenti delle console, si tratta di un update minore che non aggiunge nulla di rilevante. Secondo il sito ufficiale di Xbox, questa patch per il sistema operativo serve unicamente a introdurre "miglioramenti generali alla stabilità e alle prestazioni".

Come sempre, è possibile che ci sia qualche altro dettaglio minore ma interessante non specificato in questa patch note, ma per ora non possiamo saperlo. Dovremo vedere se nel corso dei giochi gli utenti di Xbox noteranno qualche cambiamento significativo.

Non è strano che questo aggiornamento non sia particolarmente corposo, visto che lo scorso mese Microsoft aveva introdotto novità più rilevanti, come la possibilità di fare streaming dei giochi che possiedi nella libreria, se si è abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

Ecco tutti i dettagli sull'aggiornamento di marzo di Xbox.