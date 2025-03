L'aggiornamento di marzo di Xbox porta varie novità al cloud gaming e alla Game Bar di Windows

Tra le novità ci sono anche i benefit annunciati per i giochi free-to-play dedicati agli abbonati a Game Pass Ultimate e PC Game Pass , come riferito già ieri, oltre al lancio del nuovo Xbox Adaptive Joystick, un accessorio ufficiale da aggiungere all'Adaptive Controller in grado di fornire un input aggiuntivo.

Microsoft ha lanciato l' aggiornamento di marzo per Xbox , con varie novità che spaziano tra console, cloud e PC comprendendo aggiornamenti al software di sistema della console a Xbox Cloud Gaming, fino al gaming su PC, in particolare per quanto riguarda la Game Bar di Windows.

Novità in diversi ambiti del mondo Xbox questo marzo

Per quanto riguarda le novità di Xbox Cloud Gaming, servizio di streaming dei giochi che risulta essere ancora ufficialmente in beta nonostante il lungo percorso già affrontato, le novità introdotte dovrebbero migliorare l'esperienza di gioco in cloud, in particolare con un passaggio più fluido tra un gioco e l'altro.

Il passaggio da un Assassin's Creed all'altro su Xbox Cloud Gaming

In precedenza, i giocatori dovevano tornare alla pagina Xbox.com/play per poter passare da un gioco all'altro, invece ora, con le novità introdotte, giocando per esempio ad Assassin's Creed Shadows in cloud i giocatori possono avviare direttamente altri giochi della stessa serie senza dover tornare alla pagina iniziale.

Ad esempio, i giocatori possono passare da Assassin's Creed Shadows ad Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Mirage. Questa nuova funzionalità consente un'esperienza senza attriti nel passaggio da un gioco all'altro, ma al momento sembra dover essere costruita ad hoc per ogni particolare gioco o serie, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.

Nuovi giochi sono stati aggiunti alla libreria "Stream Your Own Game", che aveva già ricevuto delle importanti aggiunte proprio nei giorni scorsi. I nuovi titoli che possono essere utilizzati in cloud con abbonamento a Game Pass Ultimate o PC Game Pass nonostante questi non facciano parte del catalogo del servizio sono i seguenti:

Assassin's Creed Shadows

Gotham Knights

Party Animals

Suicide Squad: Kill the Justice League

The Lord of the Rings: Return to Moria

The Texas Chain Saw Massacre

Wobbly Life

I seguenti sono invece in arrivo nei prossimi giorni, insieme ad altri da annunciare:

Planet Coaster 2

Planet Zoo: Console Edition

Raft

Shredders

The Thing: Remastered

Per quanto riguarda la Game Bar su Windows, questa ha ora un nuovo look, segnando l'inizio di numerosi miglioramenti visivi che verranno introdotti questa settimana all'interfaccia.

L'aggiornamento include un design rinnovato per la Game Bar e per i vari widget di utilità, tra cui la Home Bar, il widget Cattura, il widget Prestazioni, il widget Risorse e il Widget Store.

Inoltre, Microsoft ha apportato miglioramenti alla navigazione del controller all'interno del Widget Store, garantendo un'esperienza più fluida quando si utilizza la modalità Compact su PC e palmari Windows.