Napster venduto per 207 milioni: il leggendario servizio torna come piattaforma musicale social

Acquistato da Infinite Reality, Napster si trasformerà in uno spazio 3D per concerti virtuali e merchandising, con l'obiettivo di ridare centralità agli artisti

Napster, il servizio che ha rivoluzionato (e illegalmente sconvolto) l'industria musicale all'inizio degli anni 2000, è stato acquistato per 207 milioni di dollari. A firmare l'accordo è stata Infinite Reality, azienda specializzata in esperienze virtuali immersive e realtà aumentata. L'obiettivo è ambizioso: trasformare Napster in una piattaforma musicale sociale, con ambienti 3D dedicati a concerti virtuali, listening party e spazi commerciali per artisti e case discografiche.

Spazi virtuali per fan e artisti Secondo Infinite Reality, il nuovo Napster diventerà un luogo in cui gli artisti potranno "creare ambienti folli, limitati solo dalla loro immaginazione", offrendo esperienze condivise tra musicisti e pubblico. I fan potranno acquistare merchandising, partecipare a eventi e performance dal vivo in ambienti digitali come spiagge, club o palchi futuristici. L'idea ricorda i fasti di Clubhouse, ma con un'infrastruttura visiva e sociale molto più avanzata. L'amministratore delegato John Acunto ha definito l'esperienza "Clubhouse per mille", sottolineando l'intento di creare un nuovo hub musicale nel mondo digitale. La decisione si inserisce in una strategia più ampia di acquisizioni: Infinite Reality ha già acquistato la Drone Racing League, la piattaforma di marketing nel metaverso Landvault e il servizio di shopping in VR Obsess. Napster si aggiunge quindi a un ecosistema che punta a integrare musica, socialità e tecnologia immersiva.