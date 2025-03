Xbox Game Pass: facciamo una panoramica sui giochi in arrivo nella seconda metà di marzo, con Atomfall e altri

Questo si conferma un mese all'insegna delle novità indie e di medie dimensioni per Game Pass, che dopo un periodo di grandi uscite si affida ora alla scoperta di produzioni più particolari per bilanciare un po' le proposte nel catalogo. In attesa del prossimo gioco di Xbox Game Studios, ovvero South of Midnight, in arrivo all'inizio di aprile, vediamo dunque i giochi in arrivo nella seconda metà di marzo su Game Pass, che comprendono una selezione piuttosto limitata in termini quantitativi ma che risulta di sicuro interesse anche per la varietà di esperienze di gioco proposte. Il titolo di maggiore richiamo è forse il bizzarro Atomfall, nuovo survival post-apocalittico di Rebellion, ma non mancano altre proposte da tenere in grande considerazione.

Tra queste novità ci sono diverse comparse sulla sottoscrizione Standard, che si conferma sempre più ricca in termini di catalogo, mentre ricordiamo anche i giochi destinati a lasciare il servizio alla fine di marzo. In questa seconda ondata si ricorda anche l'aggiunta di tre giochi all'abbonamento Game Pass Core, ovvero quello base che ha sostituito il vecchio Live Gold e si tratta di titoli da tenere in considerazione: ritratta del celebre action in terza persona Batman: Arkham Knight, ultimo capitolo della trilogia sviluppata da Rocksteady sul Cavaliere Oscuro, Monster Sanctuary con la sua raccolta di mostri da addestrare e soprattutto lo splendido Tunic, avventura in stile Zelda che è davvero stra-consigliata a chiunque non l'abbia ancora conclusa.