Octopath Traveler 2, la recensione di un sequel coi fiocchi

Nella nostra recensione di Octopath Traveler 2 vi spiegheremo perché, e spesso troverete dei confronti col primo perché, beh, è un more of the same, che qualche volta è anche una seconda occasione.

Quando diciamo che un gioco è un more of the same, solitamente lo facciamo con disprezzo: significa che è pressappoco uguale a qualcosa che è venuto prima, magari con piccole differenze che tuttavia non ne rivoluzionano la forma. Tante volte vi abbiamo sconsigliato di comprare un titolo perché era fin troppo simile al predecessore, ma non sempre more of the same è male, e nel caso di Octopath Traveler 2, seguito del controverso JRPG uscito nel 2018, vale esattamente l'opposto: se vi era piaciuto Octopath Traveler , dovete assolutamente giocare il secondo capitolo. E se alcuni aspetti non li avevate apprezzati, si dà il caso che questa volta potrebbe andare diversamente.

Nuovi viandanti, nuove storie

Octopath Traveler 2, Hikari Khu viene da una regione ispirata al Giappone medievale

Per spiegare Octopath Traveler 2 a un veterano della serie di Acquire basterebbe fare uno sterile elenco di caratteristiche e aggiungere delle note, tipo come si fa dopo l'aggiornamento di un software: "risolto un problema con", "migliorato questo", "aumentato quello", "diminuito quell'altro". Dovendo dare per scontato che non tutti abbiano giocato il primo Octopath Traveler, cominceremo dall'inizio, e spiegare che si tratta di un JRPG volutamente all'antica, caratterizzato da una peculiare pixel art che mischia 2D e 3D in Unreal Engine 4, combattimenti casuali a turni come nei vecchi Final Fantasy e otto storie che si intersecano solo marginalmente e solo alla fine. Così parrebbe che abbiamo descritto il primo Octopath Traveler, quando invece stiamo parlando proprio del suo seguito: more of the same, appunto.

Octopath Traveler 2 è praticamente identico al suo predecessore, sotto ogni punto di vista. E questo vale anche per la discutibile scelta di raccontare otto vicende incentrate su altrettanti protagonisti che idealmente viaggiano insieme, ma che di fatto non lo sono quasi mai. Tranne che nel suddetto epilogo, che questa volta non è blindato dietro una masochistica missione secondaria, e nei Sentieri incrociati, missioni secondarie più lunghe e articolate che coinvolgono due viandanti ciascuna e che si avvicinano maggiormente alla nostra idea tradizionale di gioco di ruolo nipponico.

La maggior interazione tra gli otto viandanti promessa da Acquire non rivoluziona una narrativa bizzarra che avevamo criticato anche la prima volta, ma che in Octopath Traveler 2 pesa molto meno per il semplice fatto che le otto storie sono tutte scritte mediamente meglio: anche la più debole del mucchio, quella dell'aspirante diva Agnea, finisce per avere un suo perché. I nuovi viandanti potrebbero sembrare un rimpasto degli otto che li hanno preceduti, e in un certo senso è così, ma le loro storie sono avvincenti, anche per merito dell'ottimo adattamento italiano, e spaziano tra vari generi, ma sempre con un indice narrativo sensibilmente più adulto, anche rispetto ai toni raggiunti già dal primo Octopath Traveler. Gli amanti della letteratura classica, ma anche di quella moderna, riconosceranno sicuramente le opere e i personaggi che hanno ispirato le nuove storie, da Sherlock Holmes al Conte di Montecristo.

Preso atto con un pizzico di rassegnazione che le storie dei viandanti restano perlopiù autonome, si nota comunque anche un miglioramento generale nel ritmo della narrativa, che tende ad essere meno frammentata dalla strana struttura aperta dell'esplorazione: si sceglie un protagonista principale anche questa volta e, completato il suo capitolo iniziale, si vanno a reclutare gli altri viandanti nell'ordine che si preferisce.

Octopath Traveler 2, Partitio Yellowil è alla ricerca di un modo per sconfiggere la povertà

Questa parte del gameplay non ha subito stravolgimenti, nel bene e nel male. Il giocatore è libero di reclutare i viandanti nell'ordine che preferisce, ma poi questa libertà perde valore davanti alla forza bruta dei nemici che separano le località e, quindi, i capitoli delle storie. Il livello consigliato dei vari capitoli suggerisce - e neanche tanto velatamente - l'ordine con cui andrebbero giocati, ma seguendolo ci si rende conto che la narrativa, pur non avendo coesione, ha un ritmo molto preciso. Alcuni particolari risaltano meglio, specie quelli che contribuiscono a rinforzare l'idea che le otto storie si svolgano tutte nello stesso mondo, Solistia.

Semmai, questa volta, a rallentare la narrazione non è la sua particolare struttura, ma il gameplay vero e proprio. Acquire ha calcato la mano sulla meccanica delle Azioni di viaggio, le speciali abilità che i viandanti possono usare per interagire coi PNG, e che adesso sono raddoppiate: ogni viandante ne possiede una per il giorno e una per la notte. Il ciclo giorno/notte non influenza in maniera determinante il gameplay: si limita a ridistribuire i personaggi non giocanti negli scenari, e qualche volta si lega a doppio filo con la risoluzione di qualche enigma o missione secondaria.

Octopath Traveler 2, ora le Azioni di viaggio sono due a viandante

Le Azioni di viaggio, tuttavia, ci sono sembrate anche troppo ridondanti. La maggior parte l'abbiamo già vista nel primo Octopath Traveler, ma le altre sono semplicemente varianti dello stesso meccanismo: Osvald, per esempio, può esaminare i personaggi per conoscere le loro storie di giorno, mentre di notte Hikari può fare lo stesso corrompendoli col denaro. Lo sa fare anche Temenos, ma lui prima deve sconfiggere la persona sul piano metafisico di notte. Anche Osvald può combattere gli altri personaggi di notte: se vince, estorcerà loro preziosi oggetti. E anche Hikari può affrontarli in duello, anche se di giorno, per apprendere fino a un massimo di cinque tecniche di combattimento. Se invece preferite rubare senza combattere, potete affidarvi alle doti della ladra Throné, di giorno, o alle suppliche di Agnea, di notte.

Insomma, questi esempi dovrebbero aver reso l'idea: le Azioni di viaggio si somigliano un po' tutte, e in certe formazioni rischiano di sovrapporsi. Da un punto di vista, questo ha senso perché il giocatore non può portare con sé sempre tutti e otto i viandanti, ma solo quattro, mentre gli altri restano in locanda. Certe formazioni, quindi, consentono di coprire ogni Azione sia di giorno che di notte, ma la dinamica resta farraginosa lo stesso.

Octopath Traveler 2, le storie dei Sentieri incrociati coinvolgono quattro coppie di viandanti

La meccanica delle Azioni di viaggio ora è più interessante che nel primo Octopath perché è oggettivamente più varia e articolata, e perché permette di risolvere missioni secondarie o mettere le mani su consumabili, armi o armature che negli empori avrebbero un prezzo salato. Nella pratica, però, ci si sente quasi obbligati a setacciare ogni singolo personaggio in ogni scenario con ogni Azione di viaggio possibile, prima di giorno e poi di notte: per quanto sia facile passare dall'uno all'altra - basta premere un pulsante, letteralmente - questa rinnovata dinamica di gameplay tende a incartarsi in una specie di disordine ossessivo compulsivo che finisce col rallentare drammaticamente l'esplorazione. Ogni volta che si entra in una nuova città o in un nuovo scenario, si sente il bisogno di passare in rassegna ogni singolo PNG per scoprire le possibilità che offrono le varie interazioni, sviandoci dall'obiettivo.

Nonostante questa criticità, Octopath Traveler 2 resta un titolo sovrabbondante di segreti e opportunità anche e proprio per via delle nuove dinamiche di gameplay. Ogni scenario nasconde qualcosa, spesso dietro sapienti giochi di prospettive, e l'esplorazione non è mai fine a sé stessa: c'è sempre un collezionabile, un bonus, una tecnica segreta, un PNG particolarmente potente da reclutare e portare in battaglia.