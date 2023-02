Atomic Heart non è una copia di DOOM o Bioshock, è "unico e innovativo" per gli sviluppatori

Atomic Hearts, in arrivo a breve termine, è uno sparatutto in prima persona e potrebbe ricordare altre opere dello stesso genere, come DOOM e Bioshock. Gli sviluppatori di Mundfish non sono però d'accordo e ritengono che l'FPS è "unico e innovativo".

Parlando con Wccftech, il fondatore di Mundfish - Robert Bagratuni - ha affermato quanto segue: "A essere onesti, non credo che questo sia un paragone preciso. Sebbene il nostro gioco abbia alcuni parallelismi con grandi giochi come DOOM, Wolfenstein e Bioshock, volevamo che Atomic Heart fosse unico e innovativo."

"Se c'è bisogno di un paragone, allora il nostro gioco, come Bioshock, contiene sicuramente un certo livello di immersione, possibilità di combinazioni di armi e abilità speciali maggiori rispetto ad altri del genere. Tuttavia, alla fine, il nostro gioco lascerà i giocatori con sensazioni completamente nuove e capiranno che Atomic Heart si distingue per un mix di storie intriganti, battaglie spietate e segmenti sorprendenti con enigmi impegnativi."

Ovviamente è impossibile chiedere al capo di uno studio di denigrare il proprio gioco o affermare che sia una copia di altri titoli più famosi, ma comunque le parole di Bagratuni fanno ben sperare per la qualità finale di Atomic Heart. Non ci resta quindi altro da fare se non attendere l'uscita.

Atomic Heart arriverò il 21 febbraio 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Nell'attesa, potete vedere un nuovo trailer live-action con Jensen Ackles si prende gioco di Hogwarts Legacy.