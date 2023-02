Atomic Heart: un nuovo trailer live-action con Jensen Ackles si prende gioco di Hogwarts Legacy

Focus Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer dedicato allo sparatutto Atomic Heart, che sarà disponibile dal 21 febbraio 2023. Questo filmato è in live-action e vede Jensen Ackles (Supernatural, The Boys) nei panni del protagonista del gioco. Il video si prende anche gioco di Hogwarts Legacy.

Precisamente, il filmato si apre con una bimba vestita da maga con una bacchetta magica che piroette e decanta incantesimi contro dei manichini, che rappresentano i nemici che affronteremo in Atomic Heart. Le sue magie però non hanno alcun effetto e per la frustrazione la bambina spezza la bacchetta.

Anche se non viene citato esplicitamente, è un ovvio riferimento a Hogwarts Legacy, da poco pubblicato e per certo il più grande gioco (in termini di volume di vendite) di febbraio 2023. Con questa scenetta, Atomic Heart intende dire che non teme la concorrenza e che il vero vincitore sarà lui. Inoltre, sembra quasi voler sottolineare che Hogwarts Legacy è un gioco per bambini mentre Atomic Heart è per adulti.

È Jensen Ackles a risolvere la situazione e con l'arma corpo a corpo simbolo di Atomic Heart inizia a fare a pezzi i manichini, in un tripudio di frammenti volanti, distruzione e vernice sparata in ogni direzione.

Si tratta di un breve filmato che dice poco nulla del gioco, ma è un modo simpatico per pubblicizzarsi, anche grazie al supporto di un attore molto famoso sul piccolo schermo.

Ricordiamo che Atomic Heart sarà disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Vi segnaliamo anche che abbiamo provato da poco il BioShock sovietico di Mundfish.