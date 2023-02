GTA: The Trilogy Definitive Edition in arrivo presto su Epic Games Store, per un leak

L'affidabile leaker Billbil-kun ha svelato che Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è in arrivo anche su Epic Games Store, con uscita prevista per domani, 15 febbraio 2023.

Non è un'informazione ufficiale ma poco ci manca, considerando l'affidabilità dimostrata finora dalla fonte in questione: tuttavia, visto che il gioco ha già subito un posticipo in questa versione, prendiamo la cosa con una certa cautela. D'altra parte, il gioco è già disponibile su praticamente tutte le altre piattaforme, dunque non si tratta propriamente di una novità incredibile.



Da notare che Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sarà disponibile all'acquisto su Epic Games Store con uno sconto di lancio del 50%, in maniera simile a quanto riportato in precedenza, mentre per il resto sono attese le medesime caratteristiche delle altre versioni, compresa quella Steam già disponibile.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è arrivato già su PC il mese scorso attraverso Steam, con il medesimo sconto del 50%, ma raccogliendo subito pareri contrastanti per via dei tanti problemi delle remaster, in maniera simile a quanto era accaduto anche all'epoca del lancio su console.

La raccolta delle tre versioni rimasterizzate dei capitoli GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas non ha molto convinto, a causa di un lavoro giudicato un po' approssimativo sotto alcuni aspetti, sebbene abbia comunque ricevuto diverse correzioni anche dopo il lancio originale. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.