GTA: The Trilogy, su Steam pareri contrastanti per via dei tanti problemi delle remaster

Da ieri GTA: The Trilogy - The Definitive Edition è disponibile anche su Steam, dove è stato lanciato con un sconto del 50%. I giochi inclusi nella collezione stanno ricevendo in queste ore recensioni contrastanti, tra chi si ritiene soddisfatto (o si accontenta) del lavoro di rimasterizzazione e chi invece lo critica aspramente, come accade lo scorso anno al lancio su altri lidi.

Nel momento in cui scriviamo, GTA III e San Andreas hanno valutazioni "nella media" con rispettivamente il 69% e il 68% di recensioni positive. Vice City pare il più apprezzato dei tre, seppur non di molto, con il 71% di valutazioni positive. Insomma, siamo ben lontani dai numeri da review bombing visti ad esempio al lancio di The Callisto Protocol, ma allo stesso tempo è chiaro che molti giocatori non sono soddisfatti.

C'è chi critica infatti che il lavoro svolto per GTA: The Trilogy - The Definitive Edition non sia all'altezza del valore dei giochi che include, preferendogli la versione originale, magari tirata a lucido con delle mod (specialmente nel caso di San Andreas).

"Mi dispiace Rockstar Games. Ma non è così che si realizza un remaster di un buon gioco. Centinaia di bug che gli originali non avevano, censura che non ha senso in questa saga. Graficamente sembra persino peggiore degli originali come l'effetto pioggia, la scarsa fisica e le prestazioni. Se vuoi ricordare questi giochi, non dare i tuoi soldi a Rockstar e gioca alle versioni originali, o meglio ancora, gioca con la versione PS2", recita una delle recensioni.

"Questo è oggettivamente un pessimo porting, un downgrade in quasi tutti i modi immaginabili. Sostituita la grafica stilizzata originale della PS2 con immondizia stock dell'Unreal Engine, mescolata con alcune texture upscalate dall'IA che si traducono in errori di battitura come "Bearboxes" invece di "Gearboxes" sui cartelli. È meglio al 100% acquistare le versioni originali e poi modificarle fino a ottenere uno standard moderno. Questa è una vergogna da parte di Rockstar che lo pubblica su Steam con quasi nessuna correzione", recita un altro parere negativo.

CJ in GTA San Andreas

C'è tuttavia anche chi si è espresso favorevolmente nei confronti della GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, pur non negando la presenza di problemi.

"Non è così male come le persone lo immaginano, ci sono dei fix per far funzionare meglio il gioco se ne hai davvero bisogno, ma i bug occasionali onestamente sono ridicoli", recita un parere positivo.

"Proprio come me lo ricordavo - sì, sappiamo che è un lavoro un po' approssimativo, ma neanche l'originale era perfetto! Se ti è piaciuto l'originale, allora adorerai anche questo - inoltre è scontato del 50% per tutte e 3 le remaster ed è giocabile su Steam Deck con salvataggi su cloud!", recita una recensione di Vice City.

E voi cosa ne pensate, avete dato o darete una chance a GTA: The Trilogy - The Definitive Edition ora che è disponibile su Steam?