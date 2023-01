Octopath Traveler 2: un trailer con protagonisti Ochette e Castti

Square Enix oggi ha pubblicato un nuovo trailer di Octopath Traveler 2 con protagonisti Ochette la Cacciatrice e Castti lo Speziale, due degli otto personaggi giocabili del JRPG.

Il filmato, che potrete visualizzare nel player sottostante, introduce i due personaggi e le loro abilità in battaglia. Il video inoltre spiega come il giocatore potrà influenzare le storie di ognuno degli otto personaggi principali in base alle scelte fatte durante l'avventura di Octopath Traveler 2.

Ochette può catturare i mostri ed evocarli durante gli scontri oppure trasformarli in utili oggetti. I mostri possono anche essere usati per provocare le persone e fondamentalmente sfidarle in un combattimento. Quando non attacca briga con il prossimo, Ochette può anche convincere gli NPC a seguirla in battaglia regalandogli del cibo.

Castti invece può ottenere informazioni utili parlando con le persone o farle addormentare usando delle medicine. In battaglia può mescolare pozioni assieme a vari materiali per ottenere effetti curativi più potenti e bonus speciali.

Vi ricordiamo che il nuovo JRPG di Acquire sarà disponibile su Nintendo Switch, PS5, PS4 e PC via Steam a partire dal 24 febbraio 2023. Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere il nostro speciale dedicato a Octopath Traveler 2.