Svelato quanto ha venduto finora la serie Octopath Traveler

Square Enix ha annunciato che tra copie fisiche distribuite nei negozi e vendite digitali, la serie Octopath Traveler ha venduto più di 5 milioni di unità . Per festeggiare l'importante traguardo, sia Octopath Traveler che Octopath Traveler II sono attualmente in sconto nei negozi digitali, con riduzioni del 60% e 50% sul prezzo base, rispettivamente. Lo saranno fino al 7 gennaio 2025, quindi sbrigatevi se volete farvi un bel regalo di Natale.

Square Enix ha inoltre pubblicato un'illustrazione commemorativa realizzata da Rika Okazaki, che potete vedere qui di seguito:

L'artwork celebrativo realizzato da Square Enix per festeggiare il successo della serie Octopath Traveler

Per chi non li conoscesse, gli Octopath Traveler sono due giochi di ruolo giapponesi in cui si vivono le storie di più personaggi, in un mondo che mescola visivamente 2D e 3D.

Il primo Octopath Traveler è stato lanciato su Nintendo Switch il 13 luglio 2018, seguito dalla versione per PC arrivata il 7 giugno 2019 e da quella per Stadia (la defunta piattaforma di cloud gaming di Google) il 28 aprile 2020, superando i 2,5 milioni di copie vendute a febbraio 2021. La versione per Xbox One è stata pubblicata il 25 marzo 2021, seguita dalle versioni per PlayStation 5 e PlayStation 4 il 5 giugno 2024.

Octopath Traveler II è stato invece lanciato per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC il 24 febbraio 2023, superando il milione di copie vendute a giugno 2023. Le versioni per Xbox Series X e S e Xbox One sono state pubblicate il 5 giugno 2024.