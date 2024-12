Microsoft starebbe esplorando la possibilità che altre compagnie realizzino degli apparecchi brandizzati Xbox

Il tutto nasce da un'email di Lenovo relativa alla sua presentazione al CES 2025 , in cui vengono annunciati due ospiti speciali che saranno presenti sul palco: Pierre-Loup Griffais, uno dei designer di Steam Deck per Valve, e Jason Ronald, il vice presidente degli apparecchi e dell'ecosistema Xbox di Microsoft . Ronald sarà introdotto come "VP of next generation" e non si sa niente su cosa dirà nel suo discorso, ma Windows Central, che ha avuto modo di leggere l'email, ritiene che possa parlare dei miglioramenti di Windows in ambito degli apparecchi portatili da gioco. Infatti, il sistema operativo di Microsoft viene spesso citato come uno dei punti deboli dei portatili che lo usano.

Presto potrebbe avvenire un'altra rivoluzione in casa Microsoft , perché pare che la compagnia voglia dare a produttori terzi la possibilità di lanciare degli apparecchi brandizzati Xbox . In particolare si parla di portatili da gioco stile Steam Deck, ma con una versione evoluta di Windows. Precisiamo che per ora si tratta di mere ipotesi, rafforzate però da diverse voci e segni.

Terremoto in arrivo?

A parziale conferma del terremoto in arrivo è arrivato anche Jez Corden, giornalista di Windows Central, che ha scritto su Bluesky che da gennaio la campagna di Microsoft "This is an Xbox" avrà ancora più senso, per poi aggiungere: "Credo che Xbox farà dei grossi annunci su come Windows gestisce i giochi, quelli Xbox nello specifico". Le sue parole hanno subito portato molti a pensare che Windows potrebbe addirittura lanciare le versioni console dei giochi nativamente.

La speculazione si è fatta ancora più interessante quando un utente, chiamato AINTNOWAY, ha ricordato che Sarah Bond di Xbox sta probabilmente lavorando a un emulatore che consente di giocare con tutti i giochi Xbox su PC.

Phil Spencer, il capo di Microsoft Gaming, ha confermato più volte che il team Xbox è interessato a sviluppare un apparecchio portatile Xbox, già in fase di sperimentazione, ma che per averlo ci sarà da aspettare. Contemporaneamente, pare che la casa di Redmond stia collaborando con aziende già esperte nel campo per migliorare la fruibilità dei giochi Xbox in mobilità. Insomma, c'è grande interesse in quel di Redmond per questa fetta di mercato, che probabilmente viene vista come un modo per espandere ulteriormente l'ecosistema Xbox al di fuori dell'ambito delle console.