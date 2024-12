Finalmente è stato pubblicato l'ultimo numero del fumetto di Team Fortress 2, dopo anni di attesa

Immaginiamo che molti non abbiano creduto ai loro occhi di fronte all'uscita del settimo volume digitale del fumetto di Team Fortress 2 , che conclude finalmente l'opera dandole un degno finale . Perché? Vi starete chiedendo. Semplice: il sesto volume fu pubblicato nell'ormai remoto 2017. Il 10 gennaio per la precisione. Sì, sono passati più di sette anni. Considerando che la pubblicazione del primo volume risale al 28 agosto 2013, ci sono voluti più di 11 anni per leggerlo tutto.

Una lunga attesa

Comunque sia, il volume si chiama "The Days Have Worn Away" e, stando a quanto ha scritto lo sceneggiatore Erik Wolpaw su X, rappresenta la conclusione dell'opera.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Valve non è certo famosa per la continuità delle sue serie e iniziative, visto che spesso, per filosofia aziendale, si lancia completamente sui progetti del momento, lasciandosi alle spalle quelli precedenti e, spesso, anche quelli in corso. Si rende comunque conto della frustrazione dei fan in attesa, tanto che l'annuncio del fumetto, fatto tramite un post sul blog ufficiale della serie, non è mancato di ironia: "Sapevate che la costruzione della Torre Pendente di Pisa fu completata con centonovantanove anni di ritardo? Letteralmente, tutti coloro che erano vivi quando iniziò erano morti prima che fosse terminata," ha fatto notare il team di sviluppo, dando quindi speranze a tutti per un eventuale annuncio di Half-Life 3... quando saremo tutti morti.

Se volete leggere il settimo volume del fumetto di Team Fortress 2, non vi resta che andare sulla pagina ufficiale, dove potrete sfogliarlo direttamente da browser o scaricarlo e leggerlo offline. Dentro ci troverete un Soldato fresco di nozze, la Spia senza maschera e una dedica a Rick May, l'attore che ha dato la sua voce al Soldato, venuto a mancare nel 2020, all'età di 79 anni.