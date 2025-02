Valve ora permette di creare interi giochi basati su Team Fortress 2 e di pubblicarli su Steam

"Questo aggiornamento permetterà ai creatori di contenuti di creare giochi completamente nuovi basati su TF2 ", spiega Valve nel suo annuncio. "Stiamo anche effettuando un grande aggiornamento a tutti i titoli multiplayer del nostro catalogo Source engine (TF2, DoD:S, HL2:DM, CS:S e HLDM:S), aggiungendo il supporto per i 64 bit, un HUD/UI scalabile, correzioni alle previsioni e molti altri miglioramenti!".

Le mod di Team Fortress 2 erano in una zona grigia

Il Source SDK è essenzialmente un insieme di strumenti per mod di Valve. "A differenza dello Steam Workshop o delle mod a contenuto locale", spiega Valve, "questo SDK dà ai creatori di mod la possibilità di modificare, estendere o riscrivere TF2, rendendo possibile qualsiasi cosa, da piccoli ritocchi a conversioni complete". Valve fa notare che, sebbene queste mod "debbano essere gratuite", i loro creatori potranno pubblicarle su Steam.

Fino a questo momento le principali mod di Team Fortress 2 si trovavano in una zona grigia. Molte di queste mod hanno fatto uso di codice sorgente trapelato in rete illegalmente od ottenuto tramite ingegneria inversa, cosa che a quanto pare non è piaciuta molto a Valve. Ora che il codice sorgente è disponibile pubblicamente e ufficialmente, i creatori di questi progetti possono stare tranquilli e persino pubblicare il proprio lavoro su Steam.

