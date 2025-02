Amazfit Bip 6 è il nuovo smartwatch economico con tutto quello che serve

Le caratteristiche di Amazfit Bip 6

Il nuovo smartwatch di Amazfit è dotato di uno schermo AMOLED da 1,97 pollici con risoluzione di 390 x 450 pixel e una densità di 302 ppi. Il design è squadrato con angoli smussati, simile a quello di altri smartwatch economici come il Redmi Watch 5, con scocca in alluminio. La batteria da 340 mAh promette fino a 14 giorni di autonomia con un utilizzo medio, grazie anche all'ottimizzazione del sistema operativo ZeppOS.

Un momento della presentazione a Madrid di Amazfit Bip 6

AmazFit Bip 6 integra il sensore BioTracker PPG per il monitoraggio della frequenza cardiaca, oltre a un accelerometro, un giroscopio, un sensore di luce ambientale e un sensore geomagnetico. Presente anche il supporto per il Bluetooth 5.2 e un sistema di localizzazione satellitare che permette di scaricare le mappe e utilizzare il GPS offline, una funzione utile per chi ama correre all'aperto. Non mancano poi l'intelligenza artificiale di Zepp Flow e la compatibilità con l'app Zepp per iOS e Android.

Il prezzo del Bip 6 non è ancora stato annunciato, ma dovrebbe essere inferiore ai 100 euro, posizionandosi come un'alternativa economica all'altro nuovo arrivato nella gamma della compagnia, Amazfit Active 2, che ora è disponibile in Europa a un prezzo super competitivo.