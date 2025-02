Nintendo si espande e ricrea una divisione della compagnia che 11 anni fa era stata chiusa

Nintendo ha sempre avuto un approccio conservativo nell'espansione della compagnia, prendendo poche decisioni mirate quando si tratta di comprare o creare nuovi team. Ovviamente questo non significa che non abbia piani pronti da mettere in atto. Infatti, Nintendo ha svelato la sua nuova filiale taiwanese , chiamata molto semplicemente " Nintendo of Taiwan ".

Cosa sappiamo di Nintendo of Taiwan

In un post di annuncio sul sito web di Nintendo Hong Kong (secondo una traduzione automatica), la società ha dichiarato che la filiale è stata creata per "rafforzare ulteriormente la base commerciale nel mercato di Taiwan e migliorare la qualità del servizio clienti". La filiale avrà sede a Taipei e "continuerà a promuovere lo sviluppo del business in accordo con la filosofia aziendale del Gruppo Nintendo", ha continuato la società.

Bisogna anche sapere che Nintendo aveva chiuso la sua vecchia filiale taiwanese, "Nintendo Phuten", nel 2014 e negli anni successivi Nintendo Hong Kong ha assunto il controllo delle operazioni nella regione.

Il mercato asiatico però è in crescita quindi rimettere in campo una "Nintendo of Taiwan" ha ora alquanto senso. Nintendo ha ancora lavorato su eventi come il Taipei Game Show, attirando il pubblico della regione. In passato a Taipei vi è anche stato un pop-up store Nintendo che vendeva prodotti mai arrivati in Europa.

Se l'espansione della compagnia è un segnale positivo, nel frattempo Nintendo ha cancellato i Punti d'oro e bloccato i Voucher per Switch 2, non proprio una bella notizia.