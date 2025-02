Amazfit Active 2 disponibile in Europa: prezzo e modelli

Amazfit ha annunciato oggi a Madrid la data di uscita del suo ultimo smartwatch sportivo, l'Amazfit Active 2 . Uno smartwatch pensato per chi preferisce dispositivi leggeri e di dimensioni contenute, che nella nuova serie introduce funzionalità che fino a oggi erano riservate a modelli di fascia più alta. Lo smartwatch utilizza il sensore ottico BioTracker 6.0 PPG per monitorare i parametri di allenamento e recupero. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio tutte le specifiche.

Le specifiche tecniche di Amazfit Active 2

Amazfit Active 2 ha uno schermo AMOLED da 1,32", con una luminosità di picco di 2000 nit e protezione in vetro zaffiro (nella versione Premium). La cassa e i due pulsanti laterali sono realizzati in acciaio inossidabile. I pulsanti, posizionati in basso, sono invece pensati per non ostacolare i movimenti del polso durante l'attività fisica.

Le due varianti di Amazfit Active 2, con le due colorazioni per il modello standard

Active 2 è dotato di oltre 160 modalità sportive, tra cui allenamenti avanzati per la corsa, valutazione degli esercizi di forza in termini di fluidità e stabilità dei movimenti e dati dettagliati sul padel. Amazfit è anche Official Wearable Partner & Timekeeper di HYROX, uno sport spagnolo in rapida crescita, e per questo è dotato di due modalità speciali: HYROX Race e HYROX PFT.

Il sensore ottico è BioTracker™ 6.0 PPG, che, insieme all'accelerometro, al giroscopio e agli algoritmi migliorati per la frequenza cardiaca e il sonno, promette una precisione paragonabile all'Amazfit T-Rex 3. In particolare, lo smartwatch monitora e analizza diversi parametri, tra cui:

qualità del sonno e della respirazione;

variabilità della frequenza cardiaca (HRV);

frequenza cardiaca a riposo;

livello di stress;

temperatura corporea esterna;

fatica fisica e mentale (Readiness Score).

Offre anche mappe offline gratuite e il riconoscimento automatico di 25 esercizi per diversi gruppi muscolari. Valuta la qualità degli allenamenti di forza analizzando parametri come la continuità, il ritmo e la stabilità dei movimenti. Dopo l'allenamento, l'attivazione muscolare e il resoconto dell'allenamento sono visibili nell'app Zepp App. Inoltre, Active 2 offre il supporto gratuito di Zepp Coach, un assistente basato su intelligenza artificiale che crea piani di allenamento personalizzati. I dati di allenamento e salute possono poi essere sincronizzati con piattaforme esterne come Strava, komoot, Health Connect, Apple Health, Google Fit, Relive e TrainingPeaks.

La confezione di Amazfit Active 2

Amazfit Active 2 è il primo orologio sportivo con il nuovo sistema operativo Zepp OS 4.5, che introduce quattro importanti novità: Zepp Flow Intelligent Voice Assistant, che supporta nuove funzionalità come annunci vocali, lettura notifiche, suggerimenti di risposta e invio di SMS su Android e risposte a messaggi WhatsApp su iOS, e integra capacità AI come trascrizione e sintesi di memo vocali; un nuovo Centro Notifiche, che visualizza immagini all'interno delle notifiche Android (ad esempio, foto dalle videocamere di sicurezza) e consente lo zoom sulle immagini. Inoltre, introduce indicatori di notifica non letta sui quadranti.

Amazfit Active 2 è dotato di una batteria da 270 mAh. Nonostante la capacità relativamente contenuta, garantisce fino a 10 giorni di autonomia con un utilizzo standard, e circa 5 giorni con un uso intensivo delle modalità sportive. Il peso è di 29,5 g3 o 31,7 g4, a seconda della versione.

In Europa, Amazfit Active 2 è disponibile in due versioni, con una variazione di prezzo di 30€:

Standard disponibile a 99€;

Premium (vetro zaffiro, cinturino sportivo aggiuntivo e Zepp Pay5 per pagamenti contactless) a 129€.

L'Amazfit Active 2 è acquistabile sui siti europei amazfit.com, amazon.com e presso rivenditori autorizzati selezionati. Amazfit, tra l'altro, ha anche annunciato di aver aggiunto un membro al team di ambassador sportivi: Jasmine Paolini, la tennista italiana numero 4 al mondo. Come parte dell'accordo pluriennale e della partnership ufficiale, Paolini rappresenterà Amazfit indossando in campo il logo del brand e lo smartwartch.

Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto, se siete interessati a questo tipo di device, potete leggere la nostra recensione di Xiaomi Redmi Watch 5, lo smartwatch con uno schermo enorme.