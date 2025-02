Xiaomi Redmi Watch 5, la recensione dello smartwatch con uno schermo enorme

L'ultimo arrivato in questa categoria di prodotti è il Redmi Watch 5 che sembra, almeno a prima vista, avere un buon elemento di distinzione dalla maggior parte delle alternative: lo schermo molto generoso, da ben 2,07 pollici, che cresce ulteriormente rispetto agli 1,97 pollici del predecessore e diventa pertanto uno dei più grandi offerti in questa fascia di prezzo. Un biglietto da visita interessante quindi per chi preferisce favorire la leggibilità rispetto alla compattezza delle più classiche smart band, e un punto di partenza che però deve - ovviamente - essere sostenuto da un set di caratteristiche a corredo.

Non è invece presente il supporto all'NFC , quindi non è possibile usare lo smartwatch per i pagamenti. Ugualmente non è disponibile una versione eSIM.

La resistenza all'immersione è di 5 atmosfere, quindi più che sufficiente per essere usato in acqua o durante gli sport acquatici.

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute , i sensori offrono rilevazioni piuttosto essenziali, limitandosi quindi a frequenza cardiaca, saturazione dell'ossigeno, monitoraggio dello stress e tracciamento del sonno. A questi si aggiungono poi accelerometro, giroscopio, sensore di luce ambientale e bussola elettronica. Una dotazione standard, che non si concede nulla di più, come ad esempio il barometro che appunto non è compreso.

Il Redmi Watch 5 è uno smartwatch basato sul sistema operativo proprietario Xiaomi HyperOS , motivo per cui non è possibile accedere a uno store o installare applicazioni al di là di quelle già previste. Pertanto i dettagli relativi a SoC e annessi non sono stati resi pubblici, essendo elementi piuttosto ininfluenti in tale contesto. L'unico elemento di cui abbiamo notizia sono i 164 MB di memoria interna libera.

Molto buono il discorso relativo ai quadranti, oltre 200 disponibili contando anche le singole varianti. Rispetto agli anni passati, in cui l'origine cinese era spesso molto evidente e con un gusto estetico non propriamente affine a quello occidentale, ora all'interno della proposta di questo Redmi Watch 5 si trovano tanti quadranti assolutamente piacevoli, anche con una ricerca nel design non trascurabile e che spesso sfrutta bene l'intera area del display, motivo per cui con ogni probabilità chiunque riuscirà a trovare qualcosa di proprio gradimento.

Esperienza d'uso

Dicevamo della direzione piuttosto chiara che caratterizza lo Xiaomi Redmi Watch 5, che è uno smartwatch non certamente dedicato a chi ha bisogno di funzionalità avanzate. Al contrario, il prodotto Xiaomi è perfetto per chi cerca un dispositivo ottimo per ricevere le notifiche, tenere traccia dei parametri vitali e dell'attività sportiva amatoriale.

Una delle qualità che abbiamo maggiormente apprezzato durante il nostro test è sicuramente la reattività e fluidità dell'esperienza offerta: lo schermo a 60 Hz accompagna perfettamente un sistema operativo dedicato che è rapido e snello, che fa relativamente poche cose, ma le fa bene.

La navigazione tra le app è semplice e veloce

Nell'uso quotidiano il grande schermo si rivela ottimo per garantire una maggiore area di visualizzazione, per cui ad esempio le notifiche dei messaggi hanno una grande quantità di testo presente su singola schermata. Come al solito in questi casi non è possibile rispondere ai messaggi in alcun modo.

L'app con cui lo Xiaomi Redmi Watch 5 viene gestito è la solita Mi Fitness, non straordinaria nella sua organizzazione e nell'estetica ma comunque funzionale e sufficientemente buona per avere il colpo d'occhio dei dati e delle statistiche registrate dall'orologio.

La compatibilità è piena sia in ambito Android che iOS, con l'unica differenza che su Apple non è possibile trasferire la musica sulla memoria interna dell'orologio. Non un fattore di importanza seminale quindi.

Una delle caratteristiche poi che più si fanno apprezzare in questo genere di prodotti rispetto agli smartwatch di fascia alta è sicuramente l'autonomia, che qui può raggiungere addirittura i 24 giorni grazie alla capiente batteria da 550 mAh. In realtà attivando i vari sensori e ricevendo un po' di notifiche tale stima si riduce, in ogni caso superare le due settimane è sostanzialmente certo. Niente male davvero.

Xiaomi Redmi Watch 5 può tenere traccia di 150 attività sportive, comprese quelle acquatiche

L'offerta di applicazioni a corredo non lascia spazio a sorprese particolari, con il set standard di calendario, sveglie e timer, bussola, meteo, attività e via dicendo. Merita menzione il registratore vocale integrato, che può tornare utile per registrare memo rapidamente senza dover estrarre il telefono.

Naturalmente grande importanza ha il monitoraggio dello sport, con 150 diverse attività che possono essere gestite dall'orologio. La risposta del GPS è piuttosto rapida e precisa, chiaramente non a livello dei dispositivi dedicati come Garmin e simili, ma sufficiente per un uso amatoriale.

Di interessante c'è poi anche il supporto alle telefonate con collegamento bluetooth allo smartphone, una caratteristica non molto diffusa in questa fascia di prezzo. La qualità dell'audio è buona e il volume dello speaker abbastanza alto da poter essere usato in condizioni ambientali non rumorose; i due microfoni fanno un lavoro discreto ma ovviamente non ci si può attendere capacità particolarmente raffinate. Ad esempio la resistenza al rumore del vento è certificata fino a 3 metri al secondo, quindi appena una brezza leggera secondo la scala Beaufort.

Xiaomi Redmi Watch 5 è una proposta interessante nella fascia di prezzo attorno ai 100€

Il prezzo di Xiaomi Redmi Watch 5 è fissato a listino a 109,99€, quindi un aumento di 10€ rispetto al modello dell'anno scorso. Ci sembra una cifra congrua in relazione alle qualità del prodotto, che comunque potrà essere sicuramente ritoccata dalle solite offerte dei vari negozianti.