Google rilascia Gemini 2.5 Deep Think: pensiero profondo e codice perfetto, l'IA che supera tutti

Con Deep Think, Gemini è in grado di generare molteplici idee contemporaneamente , valutarle e combinarle nel tempo, fino ad arrivare alla soluzione più coerente. Google spiega che ciò è possibile grazie a tecniche di reinforcement learning sviluppate appositamente per incoraggiare l'uso di percorsi di ragionamento più lunghi e articolati.

Ipotesi e ambiti d'utilizzo

Deep Think consente al modello di prendersi più "tempo per pensare", esplorando ipotesi alternative e affrontando problemi complessi in modo creativo. Il risultato è una maggiore accuratezza e profondità, specialmente in ambiti come codice, scienze, conoscenza e ragionamento.

Rispetto alla prima versione mostrata a maggio, la release attuale rappresenta un netto miglioramento, anche grazie al feedback di tester selezionati e ai recenti progressi della ricerca. Gemini 2.5 Deep Think ora raggiunge l'87,6% su LiveCodeBench, un benchmark per la programmazione a livello competitivo, rispetto all'80,4% iniziale. In pratica, Deep Think eccelle nello sviluppo iterativo di progetti complessi, soprattutto in ambiti come web design, ottimizzazione del codice e problemi matematici avanzati.