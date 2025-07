Google e OpenAI brillano all'Olimpiade Internazionale di Matematica, è medaglia d'oro

L'Olimpiade Internazionale di Matematica (IMO) è una delle competizioni più difficili e prestigiose al mondo per studenti pre-universitari. Ogni anno, soltanto l'8% dei partecipanti conquista la medaglia d'oro, risolvendo sei problemi estremamente complessi in due sessioni da 4,5 ore ciascuna, senza alcun accesso a strumenti o internet.

I risultati ottenuti

OpenAI ha annunciato per prima il risultato, sottolineando come il proprio LLM sperimentale sia riuscito a risolvere i problemi dell'IMO 2025 a livello dei migliori concorrenti umani, producendo dimostrazioni scritte in linguaggio naturale, senza assistenza esterna. Google ha risposto con un risultato altrettanto impressionante: il suo modello Gemini Deep Think, in una versione avanzata, ha risolto cinque dei sei problemi, ottenendo anch'esso un punteggio da medaglia d'oro.

Questo risultato è stato possibile grazie a una nuova modalità di ragionamento sviluppata da DeepMind, chiamata "parallel thinking", che consente al modello di esplorare simultaneamente più approcci risolutivi.