Clive Barker's Hellraiser: Revival è il nuovo survival horror di Saber Interactive

Saber Interactive ha annunciato Clive Barker's Hellraiser: Revival, un nuovo survival horror basato sulla celebre saga cinematografica e in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, anche se non c'è ancora un data ufficiale.

Presentato con il clamoroso trailer che potete vedere in calce, il gioco nasce dalla grande passione del team di sviluppo, testimoniata da Tim Willits: "In quanto fan di lunga data del leggendario franchise di Hellraiser, è stato un onore dare vita a questo terrificante universo in un modo fedele alla saga", ha scritto sulle pagine del PlayStation Blog.

Clive Barker's Hellraiser: Revival ci catapulterà dunque nelle atmosfere malate e inquietanti dell'opera dello scrittore inglese, nell'ambito di un'esperienza in prima persona in cui ci troveremo ad affrontare le creature più orribili, patetiche e letali che si siano mai viste in un videogioco.

Protagonista dell'avventura è Aidan, che si ritrova a dover stringere un patto con il leggendario Pinhead per poter avere la possibilità di salvare la sua ragazza, Sunny, intrappolata nello spaventoso Labirinto e alla mercé di Cenobiti, seguaci di sette, degenerati e quant'altro.