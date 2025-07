Nokia cerca partner per tornare nel mercato degli smartphone: l’annuncio arriva su Reddit

L'annuncio è apparso nel subreddit r/nokia con un invito rivolto a produttori su larga scala interessati a collaborare , rimandando al sito ufficiale per stabilire i contatti: nokia.com/partners. Si tratta, sicuramente, di una scelta molto curiosa, quella di adottare Reddit per delle comunicazioni del genere, ma che sicuramente ha creato molto stupore e clamore mediatico.

Nokia torna a far parlare di sé nel mondo della telefonia mobile, ma lo fa in modo decisamente inusuale. L'azienda finlandese ha annunciato su Reddit - tramite l'account ufficiale del proprio Community Manager - di essere alla ricerca di nuovi partner a cui concedere in licenza il marchio per la produzione di smartphone e, potenzialmente, anche altri dispositivi.

Un'iniziativa in un momento delicato per l'azienda

L'iniziativa arriva in un momento delicato per Nokia, che si sta lentamente sganciando dalla partnership con HMD Global, la società fondata da ex dirigenti Nokia e licenziataria del marchio dal 2016.

Il divorzio tra le due aziende è atteso per il 2026, ma già da tempo altre collaborazioni sono finite nel dimenticatoio: da quelle con Streamview per le smart TV, a RichGo per l'audio, fino a OFF Global per i laptop. Sebbene la rilevanza di Nokia nel mercato consumer sia ormai ridotta, l'azienda rimane un attore chiave nello sviluppo delle infrastrutture di rete a livello globale.