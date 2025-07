Meta, X e LinkedIn contro l’Italia: ricorso da un miliardo sull’IVA dei dati personali

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla vicenda, si tratta della prima volta che una controversia di questo tipo non viene chiusa con un accordo extragiudiziale , ma si trasforma in un processo a tutti gli effetti, con possibili ripercussioni normative per l'intera Unione Europea.

I dati come valuta digitale? L’Italia ci prova

Al centro della controversia c'è l'idea che la registrazione gratuita a un social network non sia affatto "gratuita": l'utente concede i propri dati personali - spesso destinati alla profilazione per fini pubblicitari - ricevendo in cambio un servizio. Un principio che, se accolto, equiparerebbe questo scambio a una transazione commerciale soggetta a imposta sul valore aggiunto.

Per questo, il fisco italiano ha notificato tre maxi accertamenti: circa 888 milioni di euro a Meta (che controlla Facebook e Instagram), 140 milioni a LinkedIn (controllata da Microsoft) e 12,5 milioni a X, la piattaforma di Elon Musk. Tutte e tre le aziende hanno presentato ricorso dopo la scadenza del termine per impugnare gli avvisi di accertamento notificati a marzo.

Una posizione che potrebbe presto diventare un precedente europeo, influenzando tutte le aziende che offrono servizi "gratuiti" in cambio dell'accettazione di cookie o autorizzazioni per il trattamento dei dati. Dalle compagnie aeree agli e-commerce, passando per l'informazione online, il modello di business di interi settori potrebbe essere messo in discussione.