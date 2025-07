Elgato 4K S, la recensione della scheda di acquisizione esterna con supporto al 4K60 perfetta per Switch 2

Con Game Capture 4K S, Elgato prova a razionalizzare la sua offerta nel segmento delle schede di acquisizione, mantenendo l'attenzione su qualità dell'immagine, versatilità e semplicità d'uso. Questo nuovo dispositivo si colloca tra la 4K X e il più economico Game Capture Neo, ma introduce alcune novità interessanti per chi crea contenuti o vuole semplicemente registrare gameplay di alta qualità senza complicazioni. La registrazione in 4K a 60 fotogrammi al secondo, il supporto al passthrough fino a 1440p a 120 Hz e 1080p a 240 Hz, oltre alla compatibilità con HDR10 e VRR, rendono la 4K S un prodotto adatto sia ai creatori di contenuti sia ai videogiocatori più attenti alla fluidità. Non mancano l'ingresso audio analogico, il supporto driverless su Windows, macOS e iPadOS, e una compatibilità estesa che include anche console come PlayStation 5, Xbox Series X|S e l'ultimissima Nintendo Switch 2. Il prezzo di listino di 180€ è più basso rispetto a quello della precedente HD60 X, ma le caratteristiche sono in parte superiori. Riuscirà quindi a imporsi come nuova scelta di riferimento per chi registra e trasmette gameplay? Scopriamolo in questa nostra recensione della Elgato Game Capture 4K S.

Caratteristiche tecniche dell’Elgato 4K S La nuova Elgato Game Capture 4K S introduce una serie di miglioramenti interessanti rispetto ai modelli precedenti della stessa fascia. Si tratta di una scheda di acquisizione esterna compatta, pensata per offrire funzionalità avanzate a un prezzo più accessibile, mantenendo alta la compatibilità con i principali software e dispositivi in commercio. La confezione di Elgato 4K S Supporta il passthrough video fino alla risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo, con pieno supporto a HDR10 e VRR (Variable Refresh Rate), utile a eliminare il tearing durante la riproduzione su monitor compatibili. In alternativa, si può passare a risoluzioni più basse con frame rate superiori, come 1440p a 120 Hz o 1080p fino a 240 Hz, rendendola adatta anche a chi gioca a titoli competitivi e necessita di alta fluidità. Per quanto riguarda la registrazione, questa Game Capture 4K S consente di acquisire video fino a 4K a 60 FPS, con supporto all'HDR fino a 1080p su Windows. Le risoluzioni disponibili comprendono anche 1440p a 60 FPS, 1080p a 120 FPS e tutti i principali standard più bassi (720p, 480p, ecc.), rendendo il dispositivo flessibile anche in scenari non legati al gaming. Rispetto ad HD60 X, si nota un incremento proprio nelle risoluzioni di cattura, in particolare nella registrazione in 4K a pieno framerate e nell'aggiunta del supporto a 1440p120 in passthrough. A differenza della Game Capture Neo invece, la nuova 4K S include anche un ingresso audio analogico da 3,5 mm, utile per l'acquisizione di chat vocali o per applicare un commento esterno passando dalla stessa scheda. Il tutto è racchiuso in uno chassis compatto (poco più grande di una carta da gioco) con connessione USB-C 3.0, e pronto all'uso senza necessità di driver su Windows, macOS e iPadOS. La compatibilità è ampia e copre le console di ultima generazione, inclusa la nuova Nintendo Switch 2: in questo caso, però, potrebbe essere utile un aggiornamento firmware della scheda stessa per evitare problemi. Il prezzo di listino consigliato è di 179,99€. Scheda tecnica Elgato Game Capture 4K S Risoluzione massima passthrough: fino a 2160p 60 FPS, 1440p 120 FPS, 1080p 240 FPS

Design Il design della Elgato Game Capture 4K S segue un'impostazione sobria e funzionale, la stessa già vista negli ultimi modelli. Le dimensioni rimangono compatte - poco più di una carta di credito - e il layout è il solito: ingresso e uscita HDMI, insieme alla porta USB-C, sono allineati sullo stesso lato lungo, soluzione che favorisce una disposizione più ordinata sulla scrivania. Sull'altro lato è presente solo l'ingresso audio analogico da 3,5 mm e un piccolo LED che segnala lo stato operativo del dispositivo. Non fosse per la scritta 4K S sarebbe impossibile distinguerla da una HD60 X o una 4K X. La parte frontale di Elgato 4K60 S La scocca è realizzata in plastica nera opaca con finiture minimali, senza elementi riflettenti o superfici lucide. Le linee sono nette e il profilo è sottile, con un peso complessivo di appena 90 grammi. La scelta di materiali e forme rende la 4K S adatta anche a un setup mobile, per esempio accanto a un laptop oppure un iPad. La confezione, in linea con le ultime scelte di Elgato, è completamente priva di plastica. All'interno si trovano un cavo USB-C 3.0 da 180 cm e un cavo HDMI 2.0 da 150 cm, entrambi inclusi per garantire una connessione pronta all'uso. Nel complesso, la nuova scheda conserva insomma l'approccio minimalista dei prodotti Elgato, senza novità rilevanti.

Esperienza d'uso L'esperienza d'uso della Elgato Game Capture 4K S si conferma semplice e immediata, come da tradizione per i prodotti Elgato. L'installazione è plug & play: basta collegare il cavo USB-C al PC o Mac, collegare la sorgente video tramite HDMI e il dispositivo è subito pronto all'uso, senza bisogno di installare driver aggiuntivi. Grazie al supporto UVC, la scheda viene riconosciuta automaticamente dalla maggior parte dei software di acquisizione come OBS, Streamlabs, Discord e molti altri. Elgato 4K S in funzione Per garantire la piena compatibilità con Nintendo Switch 2 e sfruttare tutte le funzionalità avanzate, è però fondamentale aggiornare tempestivamente il firmware della 4K S. L'aggiornamento si effettua facilmente tramite Elgato Studio seguendo pochi passaggi e risolve eventuali problemi di video spezzato, assenza di HDR e mancata disponibilità del 4K, garantendo una migliore esperienza di acquisizione. Compatibilità Come detto, Elgato 4K S funziona senza problemi con tutte le console di ultima generazione - PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 - e anche con PC, Mac e iPad, garantendo una flessibilità cross-platform. Su Windows 11 e macOS 13 o superiori, la scheda supporta tutte le risoluzioni e frequenze di aggiornamento previste, inclusa la registrazione HDR10 (fino a 1080p60 su Windows). Durante i test su PC Windows con USB-C 3.0, abbiamo riscontrato un input lag minimo, praticamente impercettibile nella maggior parte delle situazioni. Per i giochi più frenetici, tuttavia, è consigliabile l'uso di un secondo monitor o di un TV con supporto VRR, che elimina completamente lo screen tearing grazie al passthrough variabile. Nessun problema con OBS Attenzione: è importante collegare la scheda a una porta USB 3.0 o superiore per sfruttare tutte le funzionalità e le risoluzioni elevate; collegamenti USB 2.0 o inferiori limitano fortemente la qualità di registrazione. Software Elgato Studio Elgato Game Capture 4K S è fornita con il nuovo Elgato Studio, software nativo ottimizzato per la massima efficienza e semplicità d'uso. Elgato Studio permette di configurare bitrate, risoluzione e frame rate con un'interfaccia intuitiva e leggera. L'interfaccia del nuovo Elgato Studio Flashback, la registrazione HDR e altre funzionalità del precedente Elgato 4K Capture Utility arriveranno però solo dopo il lancio ufficiale.

Elgato Game Capture 4K S è una scheda di acquisizione pensata per chi cerca un equilibrio tra prestazioni elevate, semplicità d'uso e prezzo accessibile. La possibilità di registrare in 4K a 60 FPS, il passthrough fino a 240 Hz e il supporto a HDR10 e VRR la rendono una soluzione adatta non solo a chi crea contenuti su PC e console, ma anche a chi gioca competitivamente e non vuole rinunciare alla fluidità.

Rispetto all'HD60 X, la 4K S costa più o meno uguale, ma introduce funzioni inedite come la registrazione 4K60 e il passthrough 1440p120, rafforzando la sua posizione come modello di riferimento nella fascia sotto i 200 euro. Il nuovo software Elgato Studio è ancora in fase di sviluppo, ma offre già una buona base per chi preferisce non usare applicazioni di terze parti. Per chi desidera una scheda di acquisizione leggera, compatibile con tutte le piattaforme e pronta all'uso, la 4K S rappresenta al momento una delle proposte più interessanti nel suo segmento di mercato.