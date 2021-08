Dead by Daylight: un teaser svela l'arrivo di Pinhead da Hellraiser

Dead by Daylight negli anni è diventano praticamente il ritrovo dei più celebri killer del cinema, come Micheal Myers di Halloween, Freddy Kruger e Ghost Face di Scream. Ora il teaser postato dal profilo Twitter ufficiale del gioco ha svelato l'arrivo di Pinhead dalla serie Hellraiser.

Il teaser, che potete visionare nel tweet sottostante, mostra la riproduzione di una misteriosa videocasetta. Il filmato in sé non offre particolari spunti, la data 1987 che appare a schermo è bastata ai fan per unire i puntini.

Pochi giorni prima gli sviluppatori hanno pubblicato una serie di file audio nel Discord ufficiale di Dead by Daylight, che una volta analizzati con spettrogramma formano la parola "Hell", mentre una serie di lettere nascoste nei tweet precedenti formano la parola "Raise". Ovvero "Hellraise", che ricorda tanto Hellraiser, una serie di film horror che ha debuttato, indovinate un po', nel 1987.

In Hellraiser solitamente un gruppo di malcapitati attiva una scatola misteriosa che attira nel nostro mondo i Cenobiti, ovvero demoni riconoscibili per le orribili mutilazioni e lacerazioni. Il cenobita principale nei film di Hellraiser è per l'appunto Pinhead, che appare in tutti i film finora girati.

Insomma a questo punto è abbastanza evidente che Pinhead e la sua temibile faccia da puntaspilli a breve arriveranno in Dead by Daylight.