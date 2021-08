Humankind, la recensione del concorrente più accreditato della serie Civilization

Eppure la storia umana ha ancora molto da dire e le possibilità di lettura della società e della sua evoluzione sono innumerevoli, come ha dimostrato qualche mese fa Old World di Soren Johnson, che ha pensato bene di iniettare nel suo gameplay un po' di Crusaders Kings , e come dimostra Humankind di Amplitude Studios, l'oggetto di questa recensione , che prova a cambiare completamente le carte in tavola, interpretando diversi aspetti della storia delle civiltà umana in modo decisamente originale.

È un periodo davvero florido per il genere dei 4X, con diversi titoli di ottima qualità che stanno tentando l'assalto al castello, ossia al dominio della serie Civilization di Firaxis Games, che da sempre rappresenta il modello con cui confrontarsi. La formula creata da Sid Meier appare ancora oggi così fresca e perfetta da rendere difficile per Firaxis stessa la ricerca di una via per svecchiarla.

Il gameplay

Strategia, tattica, scelte difficili... c'è un po' di tutto in Humankind

Avviato il gioco bisogna creare la partita. Le opzioni disponibili sono quelle classiche: si può scegliere la dimensione del mondo, ossia della mappa, la difficoltà, la conformazione del territorio, la durata e così via. Volete un mondo con quattro continenti, molti fiumi e un clima temperato? Accomodatevi. Vi piace più l'idea di sviluppare il vostro impero su delle isolette invece che su delle enormi masse di terra? Siete serviti. Sostanzialmente si può fare un po' di tutto. Con il tempo si potranno anche scaricare mappe create dagli sviluppatori e dai giocatori. Ma non corriamo troppo.

Il gameplay di Humankind inizia come ci si aspetta: siamo all'alba della civiltà e guidiamo un gruppo di cacciatori raccoglitori alle prese con i pericoli del vasto mondo. La prima cosa da fare non è fondare una città, ma trovare abbastanza risorse per creare un accampamento in un certo territorio, così da reclamarne il possesso (un sistema simile a quello già visto in Endless Legend). In una fase successiva si potranno spendere dei punti influenza per far sviluppare il centro abitato in una città vera e propria ma, a differenza di quanto avviene con altri giochi, il risultato non è scontato, nel senso che non è detto che tutti gli accampamenti diventino subito città e, soprattutto, che lo facciano dove li si è fondati (volendo li si può spostare). Anche perché all'aumentare delle città, aumenta anche la quantità di punti influenza da investire per far sviluppare la successiva.

Uno sguardo dall'alto in Humankind

In questo senso le prime fasi sono molto più dinamiche e meno scontate rispetto a quanto visto altrove, dove ciò che conta è scegliere bene la casella di fondazione della capitale, in modo tale da avere subito abbastanza risorse per non perire alle minacce esterne. In Humankind il focus della fase primitiva è soprattutto sull'esplorazione, con i nostri cacciatori che devono cercare i rimasugli di antiche popolazioni ormai sparite per accumulare risorse e fare in modo di poter reclamare altri territori, così da delineare la forma del nostro futuro impero. I pericoli principali di questa prima fase sono gli animali selvatici, che pure possiamo cacciare per ottenere altre risorse, e le altre civiltà, alcune molto meno amichevoli di altre.

La mappa in sé ricorda molto da vicino quella vista in altri titoli del genere, divisa in esagoni e puntellata com'è di indicazioni sulle risorse disponibili, in particolare relative alla raccolta del cibo e alla produzione. Ci sono anche dei beni speciali, alcuni conosciuti da subito, altri che saranno svelati quando si saranno fatte le giuste scoperte scientifiche per sfruttarli. L'esplorazione è stranamente appagante, con le alture che garantiscono una visuale migliore sui territori circostanti (quindi vengono svelate più caselle) e i vari punti di interesse che sono visibili solo quando un'unità è effettivamente nel loro raggio. Con lo sviluppo tecnologico alcuni di questi limiti verranno meno, ma va detto che quando si avranno dei carri armati non si andrà in giro a cercare erbe.