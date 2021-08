Xbox Series X|S, giochi PS1 vanno in 4K con l'emulatore DuckStation

Xbox Series X|S, come abbiamo visto, sono in grado di supportare diversi emulatori che le possono rendere macchine adatte per il retrogaming, sebbene secondo procedure non proprio regolari, ma in questo caso è particolarmente interessante notare come l'emulatore DuckStation abbia raggiunto una notevole evoluzione, visualizzando i giochi PS1 in 4K.

La questione dell'emulazione su console è sempre molto controversa: gli emulatori, di per sé, solitamente non incappano in problemi legali se non contengono infrazioni di copyright, ma il loro utilizzo è tutt'altra questione, visto che presupporrebbe l'uso di giochi originali mentre quasi sempre vengono utilizzati attraverso ROM scaricate illegalmente.

In ogni caso, la questione rimane affascinante, soprattutto quando si esce dall'ambito PC, dove l'emulazione rimane solitamente confinata. Abbiamo già visto come Xbox Series S sia perfetta per l'emulazione, potendo utilizzare anche del software ben ottimizzato per la nuova console, con ulteriori evoluzioni sulla questione riguardanti la possibilità di emulazione senza modalità sviluppatori.

In questo caso, il video di Modern Vintage Gamer si concentra su DuckStation e sulla sua notevole evoluzione come emulatore di giochi PS1. Si tratta di un nuovo software che effettua anche upscale della risoluzione e migliora le prestazioni di alcuni titoli, almeno a giudicare da quanto si vede nel filmato.

Anche in questo caso, l'emulatore dovrebbe richiedere l'attivazione della modalità sviluppatori su Xbox Series X|S, dunque il suo utilizzo non è proprio immediato, sebbene anche tale procedura non sia particolarmente complicata. Ovviamente la questione desta sempre un po' di scalpore, considerando l'impossibilità di avere una retrocompatibilità ufficiale di PS1 visto che la politica di Sony, fino a questo momento, non si è concentrata molto su questo aspetto.